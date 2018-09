"Alles ist gut": Eine Frau auf der Suche nach der eigenen Stärke

Trügerische Stärke

Und so spürt der Film dieser Entscheidung in ihrer ganzen Ambivalenz nach: Selbstermächtigungs-Strategie einerseits, stilles Aushalten andererseits. Eva Trobisch: "Was zum Selbstbild der Janne dazugehört, ist eine maximale Unkompliziertheit – und das fand ich auch immer total spannend, weil es zu dieser 'Alles ist gut'-Haltung passt: Wo grenzt das auch an Opportunismus? Opportunismus ist sehr wertend, aber auch an Konfliktscheue. Also: Vermeintlich ist das stark oder kraftvoll. Mit der kann man irgendwie alles machen und die kann alles wegstecken und handhaben, aber diese Stärke, die uns da irgendwie auch antrainiert wird, ist eben auch ein bisschen trügerisch. Ist auch eine vermeintliche Stärke, hinter der sich auch viel Ducken verbirgt."

Überraschend leicht, überraschend humorvoll

Regisseurin Eva Trobisch gelingt es, beides stehen zu lassen: die Stärke dieser Frau, die Aenne Schwarz mit viel Gespür für ihren Konflikt, ihre Zerrissenheit spielt, und die Kehrseite dieser Stärke. „Alles ist gut“ lebt von dieser Protagonistin, die Bildstimmungen entwickelte Trobisch in Auseinandersetzung mit ihr, ebenso die Haltung der Kamera: "Und dann war relativ schnell klar, ich will der nicht zu nah auf die Pelle rücken. Die braucht einen Schutzraum, die Figur, die braucht Würde. Und genauso wie sie sozusagen different ist in ihren Haltungen und Gefühlen und in der Komplexität, wie sie zu den Dingen steht, so muss eigentlich auch die Kamera sein. Deswegen war klar, dass wir ihr nie ins Gesicht gucken können frontal, und da so eine klare Eindeutigkeit erhalten. Dass die Dinge für uns nicht so verfügbar sind, dass wir Räumen und Situationen nicht voll habhaft werden."Und wie sich die Protagonistin jeder Sentimentalität verweigert, so tut es auch der Film. Die Dialoge haben eine unglaubliche Leichtigkeit, eine Komik, die sich schwer nacherzählen lässt. Als Janne etwa ihrer Mutter erzählt, dass ihr ein Typ blöd gekommen sei, erklärt diese lehrbuchartig, nein heiße nein. Und plötzlich müssen beide kichern – über einen Satz, der so wahr wie hohl geworden ist, so oft wie er schon gebraucht und missachtet wurde, über eine Situation, in der zwei Frauen schwitzend in der Sauna sitzen und das 1*1 der Frauenrechte hin- und herwenden. Gerade diese Leichtigkeit, Unaufgeregtheit lässt die Figur den Zuschauer unheimlich nahe kommen im täglichen Versuch, die eigene Stärke zu definieren und sie zu hinterfragen.

„Alles ist gut" – der Film kommt diese Woche in die deutschen Kinos.