"Alles ist bereits kaputt": Droht Trump Putin vergeblich?

"Es ist nicht sehr angenehm, wenn sich der Anführer eines anderen Landes herausnimmt, in Bezug auf Ihr eigenes Land solche Aussagen zu machen", schimpfte der russische Polit-Blogger Oleg Sarow (373.000 Fans) über die neuesten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump.

Der hatte von einer "psychologischen Frist" gesprochen, die er Putin für einen Waffenstillstand gesetzt haben will und in einem Telefonat mit dem US-Sender NBC News angeblich sogar gewettert, er sei auf Putin "sehr wütend" und "sauer" ("pissed off"). Später ergänzte Trump gegenüber Journalisten: "Wenn ich glaube, dass sie [die Russen] uns austricksen, werde ich nicht glücklich darüber sein."

"Trumps Plan funktioniert nicht"

Diese Auftritte haben Trump bei Russlands Propagandisten nicht gerade populärer gemacht: "Es ist schlimm, dass wir uns in einer Situation befinden, in der solche Aussagen über Russland gemacht werden und wir ihnen auch noch Aufmerksamkeit schenken", so Sarow.

Er erinnerte wehmütig an eine Anekdote, die dem britischen Premierminister Winston Churchill zugeschrieben wird: "Als Stalin auf der Konferenz von Jalta [im Februar 1945] den Sitzungsraum betrat, erhoben wir uns alle wie auf Kommando und standen aus irgendeinem Grund stramm." Diesen Respekt des Westens gegenüber Russland vermisst Sarow demnach heute.

"Je stärker der Druck, desto härter der Beton"

Der russische Parlamentsabgeordnete Andrei Kolesnik seufzte: "Hoffen wir, dass die Androhung von Zöllen [auf russische Öl-Exporte] nichts als leeres Gerede ist. Trump ist ein impulsiver Mensch: Er kündigt heute dies an und morgen jenes. Es ist schwierig, mit ihm zu verhandeln, weil er nicht sehr berechenbar ist." Nicht jeder habe die Selbstbeherrschung von Putin, so der Politiker: "Druck auf Russland auszuüben, führt, um es ganz offen zu sagen, in eine Sackgasse. Je stärker der Druck, desto härter der Beton."

Politologe Georgi Bovt argumentierte: "Trump ist nicht bereit, Monate auf zähe und unproduktive Verhandlungen über unzählige Details und Nuancen zu verschwenden. Seine Wähler werden es nicht verstehen."