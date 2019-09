Alles irre: So zeigt Bayreuther "Ring"-Regisseur die "Turandot"

Quizfrage: Oper von Puccini mit einem Maler? Klar, es ist die "Tosca", und der Maler wird darin am Ende bekanntlich erschossen. Aber neuerdings gibt´s noch ein zweites Werk von Puccini mit einem Maler: "Turandot" nämlich, und der Maler wird darin am Anfang irrsinnig. Jedenfalls in der Inszenierung von Valentin Schwarz am Hessischen Staatstheater Darmstadt. Bei ihm ist die "Turandot" eine einzige Wahnvorstellung, eine Geschichte, die so absurd ist, dass sie nur als Nervenkrankenheit vorstellbar ist, Schizophrenie zum Beispiel.

Wagemutig, funktionierte jedoch nicht

Folgerichtig wird der tatarische Held Calaf, der die mordlüsterne chinesische Prinzessin Turandot trickreich erobert, zu einem Künstler, der vor seinem eigenen Fantasy-Gemälde überschnappt. Turandot gibt´s also gar nicht, sie ist nichts anderes als ein Teil von Calafs Persönlichkeit, mutmaßlich der düstere Teil. Nun gilt "Turandot" eigentlich als opulentes Ausstattungsstück, ziemlich kitschig, ziemlich überladen, aber psychologisch eher seicht. So gesehen war das Regiekonzept von Valentin Schwarz zunächst ungewöhnlich, aber immerhin wagemutig. Leider funktionierte es dann weder inhaltlich, noch optisch.