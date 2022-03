Alles Gute! Der Spezi Klaus Schamberger wird 80

"Ich bitte um Milde" oder "Der Spezi unterwegs" - Nürnberger wissen da sofort, worum es geht: Denn die Kolumnen vom Spezi sind legendär und Klaus Schamberger ist ein echtes, fränkisches Original. Weiße Haare, Schnauzbart, Brille und immer einen entspannt lässigen Spruch auf den Lippen. So kennen wir ihn. Zu seinem 80. Geburtstag, am 14. März 2022, ist sein neues Buch erschienen: "Wie ich einmal nicht der Morlock geworden bin" - seine Kindheitserinnerungen.

Schamberger und sein "Gschmarri zum Wochenend"

Die Hörerinnen und Hörer von Bayern 1 dürften sich vor allem auch gerne an seine Freitagsglosse erinnern. Das "Gschmarri zum Wochenend", das 35 Jahre lang - von 1982 bis 2017 - jede Woche am Freitagmittag auf Bayern 1 im Regionalprogramm lief. Geschrieben hat er es - wie all seine Texte und Kolumnen - in seinem Büro in Wendelstein.

Ein Schreibtisch aus Holz – davor ein großes Fenster, das den Blick in den Garten freigibt: In seinem Büro im zweiten Stock seines Hauses in Wendelstein ist Klaus Schamberger ganz für sich. Hier entstehen seine Texte und bekannten Kolumnen. Und das seit vielen Jahrzehnten nach dem gleichen Ritual.

"Ich nehm mir a DinA4 Seitn, falt die in der Mittn, nehm immer den gleichen Kuli seit Jahrzehntn und dann schau ich zum Fenster naus und dann geh i in mich und dann schreib ich mir alles auf, je blöder desto besser oder je skurriler desto brauchbarer." Klaus Schamberger

Schamberger als "begnadeter Nausschieber"

Eine ganze Woche hatte Schamberger Zeit, um den Text zu schreiben, doch jedes Mal hat er es auf den allerletzten Drücker gemacht: "Ich bin ein begnadeter Nausschieber", sagt Schamberer von sich.

"Beim BR mit der Freitagsglosse wars so: Da bin i am Freitagfrüh um vier Uhr aufgstanden, bin do rauf, schlafdrunken, graucht wie a Schlot und zum Fenster nausgschaut und da kriegst scho Panik. Etz muss da was eifallen." Klaus Schamberger

Sein Markenzeichen: der Nürnberger Dialekt

Um sieben Uhr musste er fertig sein, weil um acht Uhr der Aufnahmetermin im BR Studio Franken anstand. Geschafft hat er es trotzdem jedes Mal. Und präzise und scharfzüngig die alltäglichen Themen der Franken auf den Punkt gebracht: Ob Politik, Umwelt, Prominenz oder Sport. Vor nichts machte er Halt - und sprach dabei, wie ihm der Schnabel gewachsen ist: Sein Markenzeichen ist die fränkische Mundart, der Nürnberger Dialekt mit dem sich die Themen besonders zuspitzen lassen.

Bescheidenheit ist dabei das, was den Kolumnisten Schamberger auszeichnet. Sich selbst nicht so wichtig nehmen. Allüren sind ihm völlig fremd. Er ist sympathisch nahbar - der Spezi eben von nebenan. Dabei dürfen wir Franken ihm durchaus dankbar sein: Denn er hat es geschafft, mit seinen Beobachtungen und fein geschliffenen Umschreibungen den fränkischen Pessimismus hoffähig zu machen. Und mit ihm den fränkischen Dialekt.