Alles erfunden? Britische Regierung hält "The Crown" für Fiktion

Der Streaming-Dienst Netflix wird nächste Woche wohl Post vom britischen Kulturminister Oliver Dowden erhalten. Jedenfalls kündigte der Politiker in einem Interview mit der "Daily Mail" am Sonntag an, er werde in den kommenden Tagen Netflix schriftlich dazu auffordern, am Beginn jeder Folge der Erfolgsserie "The Crown" den Hinweis einzublenden, dass es sich um "Fiktion" handelt. Deutsche Zuschauer müssten dann also unter Umständen damit rechnen, dass sie darüber aufgeklärt werden, dass "die Personen und die Handlung des Films frei erfunden" sind und "etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen rein zufällig" wären.

Will der Drehbuchautor die "Abschaffung der Monarchie"?

Dowden sprach bei "The Crown" von einem "wunderbar produzierten Stück Fiktion", warnte jedoch davor, dass ohne den von ihm angeregten Hinweis eine ganze Generation von Zuschauern, die die tatsächlichen Ereignisse nicht mehr persönlich miterlebt hat, die Fernsehserie mit der Realität verwechselt. Drehbuchautor Peter Morgan wird in der britischen Presse ohnehin schon mit dem Vorwurf konfrontiert, er würde speziell dem Thronfolger Prinz Charles "bleibenden Schaden" zu fügen. Die "Daily Mail" behauptet sogar, ein Freund von Charles werfe Netflix vor, unter dem Deckmantel der Unterhaltung eine "sehr offenkundige republikanische Agenda" zu verfolgen, also auf die Abschaffung der Monarchie hinzuarbeiten: "Die Leute sehen es nur nicht."

Kritiker werfen Morgan vor, ständig mit "alternativen Fakten" zu arbeiten, um die Spannung zu erhöhen. So leidet Lady Di in der Serie unter Magersucht, wobei diese Szenen von Netflix tatsächlich als "fiktiv" gekennzeichnet wurden. In Australien gab es bereits große Aufregung über ein nicht zutreffendes Zitat des ehemaligen Premierministers Bob Hawke, der in "The Crown" über Prinz Charles sagt: "Wir sollten einem Schwein nicht eine erstklassige Rinderherde anvertrauen". Der australische Sender ABC verwies in einer populären Nachrichtensendung darauf, dass Hawke tatsächlich Charles als "netten jungen Kerl" bezeichnet habe. Das erwähnte Interview habe seinerzeit nicht in Canberra sondern in Melbourne stattgefunden, und auch nicht am 26. Februar 1983, sondern am 12.