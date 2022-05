Alles anders? Eine Ausstellung über das Freie Theater in München

Für diese Zwei ist das Pressegespräch auch eine Wiederbegegnung und klar schwelgt man da in Erinnerungen: An das München Ende der 60er, das Ausbrechen aus verkrusteten Strukturen. Hans Peter Cloos und Axel Tangerding sind Pioniere der Freien Theaterszene in München. Von losen Verbindungen verlief die Entwicklung hin zu festeren Kollektiven: "Rote Rübe" hieß das von Hans Peter Cloos. Axel Tangerding gründete in den 1980er das Meta-Theater, das es bis heute gibt. Zwei von ganz verschiedenen Gruppen, die doch von einem Geist getragen wurden.

Alles anders?

"Wir machten uns Luft", erinnert sich Tangerding. "Wir wollten Themen behandeln, die uns betrafen, die die Weltlage betrafen, die politisch waren – das, was das normale Theater oder Stadttheater nicht behandelte zu dieser Zeit." Der Spirit der Freien, den Axel Tangerding beschreibt, er gilt bis heute für Künstlerinnen und Künstler dieser Szene. Und er mündet in das vom Münchner Theatermuseum so lustvoll proklamierte wie präsentierte "andere Theater".

Andere Räume: Keller, Hallen, Straßen. Anderes Spiel: körperbetont, artistisch, rollenüberschreitend. Andere Themen: politische Intervention, Provokation, Selbstbefragung. Andere Arbeitsweisen: kollektiv, hierarchiefrei, jenseits von Routine. Und doch zeigen die vielen Beispiele freier Theater, die in der Ausstellung erstmalig in diesem Detailreichtum vorgestellt werden, dass so eine Verallgemeinerung hakt.

Die Vielfalt der Freien Szene

Eher noch von klassischem "Texttheater" zeugen etwa die Fotos des "Theater 44", von Horst A. Reichel in den 60er gegründet. In sanftes Licht getaucht wirken die phantastischen Kostüme des Meta-Theaters dagegen fast wie entrückte Reliquien und lassen die poetische Fremdheit dieses von außereuropäischen Kulturen inspirierten Bühnenlabors spürbar werden. Ihnen gegenüber: ein riesiger Fellmantel mit Stelzen – von Kurt Bildstein, Gründer des Freien Theaters München Ende der 70er auf die Straße getragen. Theater als Fortsetzung von subversivem Fest und Jahrmarkt. Im nächsten Raum Bildschirme mit Clips des proT von Alexeij Sagerer, dem alles zum Material für sein Theater der Unmittelbarkeit wurde: brachial, verstörend, provokant. Und überall: Projektionen von Aufführungsvideos, in denen die Vielfalt der Münchner Szene sich einmal mehr manifestiert.

Vor allem Pioniere und Pionierinnen, die bis heute aktiv sind, stehen im Fokus der Präsentation. Doch auch sie bilden nur eine Auswahl, dessen ist sich Kuratorin Birgit Pargner bewusst. Einen "Startpunkt" nennt die Kuratorin die Schau. Auch, um einen Bereich in den Blick zu rücken, der oft nicht die Wahrnehmung bekomme, die er verdiene.

Das Ziel: Debatten anstoßen!

Eine Ausstellung über und für die freie Theaterszene – auch dafür war Pionierarbeit zu leisten, gemeinsam mit drei Co-Kuratoren: Bestände sichern und auswerten, historisches Bewusstsein schaffen, Sichtbarkeit herstellen. Vor allem der exzellente Ausstellungskatalog spiegelt diese Mühe wider. Das Ziel: Dialog und Debatten anstoßen, auch über die eigene Arbeit.

Gerade in den Interviewvideos mit Machern und Vertreterinnen aus der Szene werden Kontinuitäten zwischen Geschichte und Gegenwart offensichtlich. Eine eher traurige: der Überlebenskampf, den freie Theaterschaffende immer ausfechten. Damals wie heute. Durchhaltevermögen, Leidenschaft und Optimismus brauchen die Freien. Dass jemand wie Axel Tangerding sie hat, wird deutlich in seiner Sicht auf die Zukunft der freien Szene.

Durch Corona sei die Schieflage der Szene nochmal deutlich stärker ins Bewusstsein getreten. Der Theatermacher erhofft sich dadurch mehr Unterstützung. Vor allem finanzielle. Eine Zukunft, die man dem freien Theater nach dem Ausstellungsbesuch mehr denn je wünscht.