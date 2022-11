Von wegen Drahtesel: Fahrraddesign in der Pinakothek

Fahrräder sind gut. Sie sind leise, platzsparend und haltbar, sie fördern unsere Gesundheit, sind nicht allzu teuer, stinken nicht und: Sie können dabei auch noch sehr, sehr gut aussehen. Das zeigt die große neue Ausstellung der Neuen Sammlung in der Pinakothek der Moderne. 70 Fahrräder hat Kurator Josef Straßer zusammengetragen, als klug gewählter Appetizer hängt oben in der Rotunde ein ungewöhnliches Faltrad von 1998 an der Wand.

Designer Richard Sapper hat hier ein Fahrrad entwickelt, das man bequem mit in die U-Bahn nehmen kann, findet Kurator Straßer: "Das Besondere ist: es ist klein, es ist handlich, es lässt sich zu einem Stock zusammenfalten. Um das zu erreichen, hat er spezielle Technologien verwendet z.B. diese kleinen Räder, die einseitig aufgehängt sind. Das hat er aus dem Automobilbereich. Das ist das Besondere eines Industriedesigners, der sich nicht nur auf Fährräder spezialisiert, sondern alles Mögliche macht: er hat Zugang zu Technologien, zu denen ein Rahmenbauer keinen Zugang hat."

Von der Laufmaschine zum Sharing-Bike

Und damit sind wir mittendrin im Thema: das enge Zusammenspiel von Absicht, technischer Lösung und Design. Die Dinge lassen sich nicht voneinander trennen. Jede Zeit und jedes Fahrrad hatte eigene Ziele: Während Karl Drais mit seiner Laufmaschine einfach nur schneller sein wollte als die Postkutsche, will das allseits verfügbare Sharing-Bike in den Straßen der Großstadt ein Fahrrad für alle sein: für Mann und Frau, Groß und Klein, Jung und Alt.

Das spiegelt sich dann eben auch im Design. Das knallrote, von Uber eingesetzte E-bike "jump" wirkt mit seinem höhenverstellbaren Sattel, dem genderneutralen, tiefen Einstieg und einem fest installierten Front-Korb in erster Linie praktisch und stabil. Ganz anders das aerodynamische Cinelli-Rennrad von Anfang der 80er Jahre. Hier bilden Technik und Kunst eine Einheit, die einfach unglaublich schön ist!

Das Material entscheidet über alles

Eine besondere Rolle im Fahrraddesign spielt das Material: In 200 Jahren Fahrrad-Design wurde immer wieder versucht, mit neuen Materialien leichter zu werden, stabiler, einfacher zu gestalten. Stahlrohr und Aluminium, Titan und Magnesium, Carbon, Bambus und immer wieder: Holz. Das Old Hickory Rad aus Chicago von 1896 etwa: Lenker, Gabel, Felgen, Rahmen, Sitz, selbst das Tretlager ist aus Holz.

Der Knackpunkt eines Fahrrads liegt – leider manchmal wortwörtlich – in den Verbindungen zwischen den einzelnen Streben des Rahmens. Beim Old Hickory wurde dieses Problem mit Metallmuffen gelöst, die in ihrer aufwändigen Verzierung an alte Türbeschläge erinnern.