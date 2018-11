Allerseelen - wie lange soll man ein Grab erhalten?

Blumen ans Grab bringen - Nicht nur an Allerseelen und nicht nur, wenn der Schmerz frisch ist: Das hilft vielen Trauernden. Doch nach Jahren und Jahrzehnten stellt ein Grab für manche Angehörige nur noch eine Belastung dar - finanziell und moralisch. Viele halten eine Grabstelle nur noch aus Pflichtbewusstsein, leiden aber zugleich unter dem ständigen Druck, sich um Blumenschmuck und Sauberkeit kümmern zu müssen. Ist es sinnvoll, ein Grab zu halten, auch wenn der Gang ans Grab immer seltener wird?

Zehn Jahre - und dann? Was tun nach Ablauf der Ruhefrist?

Die Ruhefrist für Erdbestattungen in Bayern beträgt mindestens zehn Jahre. So lange muss ein Grab bestehen, damit die Leiche vollständig verwesen kann. In Norddeutschland – wo der Boden lehmhaltiger ist und die Verwesung länger braucht – beträgt die Ruhefrist 30, mancherorts sogar 50 Jahre. Die meisten Angehörigen entschieden sich für eine Verlängerung der Grabstelle, sagt Florian Rauch vom Trauerinstitut AETAS.

"Die Trauer endet eigentlich nie. Die Narbe begleitet mich ein Leben lang, man kann nicht sagen die hört parallel zur Ruhefrist auf, sie bleibt ein ständiger Begleiter. Das ist die Rückmeldung vieler Betroffener, dass die Verortung wichtig ist, das muss nicht für alle sein, aber für ein Großteil der Menschen ist es schon eine wertvolle Stätte, wo man hingehen kann." Florian Rauch, Trauerinstitut AETAS

Versäumen die Angehörigen die Frist oder lassen sie die Frist verstreichen, schreibe in der Regel der Friedhofs-Träger die Familie mehrmals an, warte bis zu einem Jahr auf Rückmeldung, bis die Bagger kommen, berichtet Kriemhild Pöllath-Schwarz, Leiterin der Städtischen Friedhöfe München.

Suche nach Angehörigen - kein Grab wird einfach so aufgelöst

"Leute, die im Ausland waren und keinen Gedanken an die Nutzungsdauer des Grabes verschwendet hatten, die waren dann schon geschockt. Obwohl wir wirklich lange warten. Das kommt schon immer mal wieder vor." Kriemhild Pöllath-Schwarz, Leiterin der Städtischen Friedhöfe München

Damit jeder einen Erinnerungsort hat und kein Grab aufgegeben werden muss bietet die Stadt München seit Neuestem günstige und praktikable Grabmodelle an, nicht nur für Angehörige im Ausland. Möglich sind etwa Bestattungen unter Bäumen oder in Urnengemeinschaftsanlagen.

"Zum Beispiel die Mosaikgärten am Westfriedhof. Das ist ein Komplettangebot, da ist der Grabplatz mit in der Gebühr. Der Grabstein, die Bepflanzung und die Pflege. Und wir haben das deshalb angeboten, weil die Gesellschaft eben mobiler wird, die Kinder gar nicht mehr am Ort wohnen, die Leute älter sind und die Grabpflege beschwerlich wird und das ist einfach der große Vorteil, dass man ans Grab kommt und es sieht immer gepflegt aus." Kriemhild Pöllath-Schwarz, Leiterin der Städtischen Friedhöfe München

Falsche Rücksichtnahme bringt Enkel nicht selten ums Familiengrab

Die Kindergeneration verlängert das Grab der Eltern nicht selten aus Pflichtgefühl. Doch wenn die Kinder dann selbst alt werden, wollen sie diese Last, wie sie glauben, nicht weiter vererben. Das sei aber nicht unbedingt im Sinne der Enkelkinder, weiß Kriemhild Pöllath-Schwarz, Leiterin der Städtischen Friedhöfe München aus Erfahrung.

"Die Kinder sind eher bereit, das Grab der Eltern aufzugeben. Tun es dann auch. Die Enkel kommen dann und wollen das Grab finden, aber es gibt keine Möglichkeit, weil es ja aufgelöst ist. Es ist schon erstaunlich, dass sich Enkel dafür interessieren, wo Oma und Opa liegen." Kriemhild Pöllath-Schwarz, Leiterin der Städtischen Friedhöfe München

Ein Trend zu Familiengräbern – wie einst üblich - lässt sich daraus aber nicht ableiten. Die Gesellschaft ist mobiler geworden. Und damit auch Trauertraditionen. Viele Friedhöfe haben diesen Wandel erkannt und versuchen auf diese Herausforderung zu reagieren.