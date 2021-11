Allerseelen: Wenn es keinen Abschied gibt

Am 2. November, dem Allerseelentag, gedenken Katholikinnen und Katholiken aller Verstorbenen. Der Feiertag geht auf das zehnte Jahrhundert zurück und stand ursprünglich in Verbindung mit der Vorstellung vom Fegefeuer, in dem die "armen Seelen" nach dem Tod schmoren. Heute an Allerseelen, am Tag nach "Allerheiligen", dem Gedenktag aller Heiligen, gedenken Christen aller verstorbenen Gläubigen.

Friedhofsbesuch war im vergangenen Jahr nicht möglich

Abschied nehmen und Trauern - das wurde vielen Menschen im vergangenen Jahr durch die Corona-Pandemie erschwert. Manche konnten ihre Angehörigen nur noch am Fenster des Krankenhauses oder Seniorenheims sehen. Andere konnten sich wegen Corona gar nicht von einem sterbenden Familienmitglied verabschieden.

So wie Michaela Schillinger. Ihr Großvater verstarb zu Beginn der Corona-Zeit. "Das würde ich nicht mal meinem schlimmsten Feind wünschen", sagt Michaela Schillinger. "Das ist ganz schlimm, weil du nicht weißt, wie du es verarbeiten sollst. Der Abschied fehlt einfach. Immerhin habe ich einen wichtigen Mensch verloren." Michaela Schillingers Großvater ist nicht an Corona gestorben. Aber wegen der strengen Hygieneregeln, die am Anfang der Krise galten, konnte sie ihn nicht mehr sehen. Kein Gottesdienst und kein Leichenschmaus waren erlaubt. Vielen Menschen ging es in dieser Zeit so wie Michaela Schillinger. Angehörige konnten nicht Abschied nehmen und viele mussten alleine sterben.

Allerseelen könnte helfen, mit Trauer umzugehen

Allerseelen könnte nun dabei helfen, mit der Trauer umzugehen. "Es ist noch viel Trauerarbeit zu leisten", sagt Thomas Tomkins, Diakon in der Erzdiözese München und Freising und Leiter der Krankenpastoral für den Münchner Süden und Westen. Er hat Angehörige und Sterbende begleitet, auch während der strengsten Corona-Auflagen durften er und sein Team in die Krankenhäuser. Das Loslassen falle vielen schwer, wenn ein richtiger Abschied nicht möglich ist. Thomas Tomkins erklärt, was es so schwierig macht: "Die verstorbene Person noch mal in den Arm nehmen, wenn man sie küssen kann, ihre Hand streicheln kann, wenn man ganz nah bei der Person ist. Wenn das nicht möglich ist, ist es schwierig, anderen zu erklären, der Familienangehörige, der Freund, der Nachbar, der Bekannte ist gestorben, aber man sieht es nicht. Das macht die Sache schwierig."

Trauer ist ein Prozess, der voranschreiten muss, sagt die evangelische Pfarrerin im Ruhestand und Trauerbegleiterin Barbara Wilkens. Sie hat in München das "Café für die Seele" ins Leben gerufen, ein Treffen für die Angehörigen. "Das kennen wir alle, dass Leute nach einem Jahr immer noch sagen: Ich habe noch nichts weggeräumt, bei mir steht alles noch genauso da wie damals. Sie können sich nicht freimachen", beschreibt Barbara Wilkens. Die Trauer müsse sich wandeln, in eine andere Form der Trauer, die einen wieder loslasse und ins Leben treten lasse. Um die Trauer zu wandeln, brauche es für die Angehörigen Rituale und einen angemessenen Abschied.

Ökumenischer Gottesdienst für Toten der Corona-Pandemie

Im April 2021 fand ein zentraler ökumenischer Gottesdienst in der Gedächtniskirche in Berlin statt, um der Toten der Coronakrise zu gedenken.

Dieses Verbundensein, das Trauern in Gemeinschaft ist wichtig für die Angehörigen, sagt Diakon Thomas Tomkins. Und Allerseelen könne dazu ein Anlass sein: "Unser Gehirn braucht für die Trauer sehr viel Zeit. Man sollte sich verabschieden können und wichtig ist, dass man versteht, was passiert ist. Manche trauern lieber alleine, manche in der Gruppe. Allerseelen ist da sicherlich ein gutes Datum, um Freunde und Bekannte zu treffen, um in den Austausch zu kommen. Um sich die Zeit für den verstorbenen Angehörigen bewusst zu nehmen."

An Allerseelen wird vielen Angehörigen bewusst: Sie sind nicht alleine. Sich den Tod bewusst zu machen, um die Person auch irgendwann gehen lassen zu können, das wünscht Trauerbegleiterin Barbara Wilkens den Hinterbliebenen: "Nach einer bestimmten Zeit haben viele Menschen den Eindruck, zum Beispiel, dass sich die Verstorbenen im Traum melden und sagen: Es ist jetzt alles gut, du brauchst nicht mehr um mich zu trauern. Mir geht es gut hier in dieser anderen Welt."