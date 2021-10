Allerheiligen: Wie gedenkt Marianne Sägebrecht ihrer Toten?

Marianne Sägebrecht besucht gemeinsam mit ihrer Schwester Renate das Grab ihrer Mutter auf dem Münchner Nordfriedhof. Die Lieblingsblumen, doppelt gefüllte weiße Lilien, und Erika schmücken den Ort. Das Herzgesteck, zum extra aufs Grab legen dabei. Alles ist sorgfältig ausgesucht und vorbereitet. Der Gedanke ans Sterben könne auch bereichern, sagt die Schauspielikone und Hospizaktivistin Marianne Sägebrecht: "Ich bin froh, dass es diesen Tag gibt, für mich gehören Allerheiligen und Allerseelen zusammen."

Was genau wird an Allerheiligen gefeiert?

Allerheiligen ist in den überwiegend katholisch geprägten Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg ein gesetzlicher Feiertag. An Allerheiligen gedenkt die katholische Kirche ihrer Heiligen - der bekannten, also Märtyrer und Heiliggesprochene, sowie derjenigen, um deren Heiligkeit "nur Gott weiß", erklärt der Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler. Allerseelen ist dann dem Andenken an die Seelen aller Verstorbenen gewidmet. Da aber Allerseelen kein eigener Feiertag ist, gehen vielerorts die Menschen an Allerheiligen auf den Friedhof und besuchen die Gräber ihrer Verstorbenen. Allerheiligen und Allerseelen sind also zwei Tage, die an die Endlichkeit des menschlichen Lebens erinnern.

Warum am 1. November gesammelt aller Heiliger gedacht wird, erklärt Pfarrer Rainer Maria Schießler so: Es gab irgendwann einfach zu viele Heilige, als dass jedem ein einzelner Tag hätte gewidmet werden können. So begann man im 4. Jahrhundert erst in der orthodoxen und 400 Jahre später in der westlichen Kirche, alle Menschen, die durch ihr Leben und Wirken als Heilige gelten, an einem gemeinsamen Tag zu ehren.

Für sterbende Mutter mit Dreharbeiten pausiert

Allerheiligen und Allerseelen erinnern aber nicht nur an die Sterblichkeit, sondern auch an die Hoffnung auf die Auferstehung, so Pfarrer Schießler: "Weil mein Leben einen Sinn und Wert hat, frage ich nicht bange und besorgt, was nachher kommen mag, sondern kann mich voll und ganz auf dieses Leben konzentrieren."

Pfarrer Schießler und Marianne Sägebrecht kennen und schätzen sich seit vielen Jahren. Die Schauspielerin feierte ihren Durchbruch in den 80er-Jahren vor allem mit den Filmen von Percy Adlon. "Zuckerbaby“ und "Out of Rosenheim" sind heute Kult. Danach spielte die heute 76-jährige Schauspielerin in über 50 Filmen und Serien mit, international und regional. Sie hätte in Hollywood weiter Karriere machen können, aber sie wollte in Bayern bei ihrer Familie sein, mit ihrer Mutter Agnes, der Schwester Renate und ihrer Tochter Daniela.

Ein Jahr lang setzte sie aus mit ihrer Filmarbeit, als es ihrer Mutter nicht mehr gut ging und konnte bei ihr sein, als sie "heimging", wie Marianne Sägebrecht es nennt.

"Ich habe das Fenster aufgemacht, habe sie noch eingecremt mit einem hawaiianischen Öl und dann hat sie einmal eingeatmet, einmal ausgeatmet und die Augen zugemacht. Und dann kam das Lächeln. Also ich habe gesagt: Meine Mutter, die ist gleich schnurstracks durchgegangen in den Himmel." Marianne Sägebrecht

Allerheiligen und Allerseelen: tröstliche Tage

Marianne Sägebrecht nutzt seit vielen Jahren ihre Popularität, um zu versuchen, Menschen die Angst vor dem Sterben zu nehmen. Aufgewachsen auf dem Land in der Nähe des Starnberger Sees, erfuhr sie früh, was Sterben und Tod bedeuten. Marianne Sägebrechts Vater Georg war noch in den letzten Kriegstagen gefallen. Als sie im August 1945 geboren wurde, war sie quasi ein "Kind der Stunde Null". Dass ihre Mutter Agnes für sie und ihre Schwester Vater und Mutter zugleich war, auch daran denken die beiden Schwestern. Eine schöne Erinnerung. Nicht nur an Allerheiligen und Allerseelen. Totengedenken hat immer auch etwas Tröstliches, so Pfarrer Schießler.

"Sie sind schon Trauertage, aber sie sind nicht einfach nur traurige Tage, wie wir es dann übersetzen. Sie sind mehr. Wer in den vergangenen Monaten zum Beispiel einen lieben Menschen verloren hat durch den Tod, der spürt und weiß, worum es geht. Trauer ist auch eine Art Widerstand gegen das Verschwinden des lieben Menschen und zugleich ist das Trauern auch ein Ausdruck des schmerzhaften Wissens, dass der Tod einfach zum Leben dazu gehört." Pfarrer Rainer Maria Schießler

Auch wenn sich Marianne Sägebrecht innerlich immer mit ihrer Mutter verbunden weiß, ist ihr der regelmäßige Besuch am Grab wichtig: "Ich umarme den Tod mit meinem Leben", ist eines der persönlichsten Bücher von Marianne Sägebrecht.

Wunsch-Beerdigung: Wenig Tränen, viel Lachen

Um Menschen in ihren Stunden den Abschieds vom Leben beizustehen, ist Marianne Sägebrecht auch seit Jahren in der Hospizbewegung aktiv. Sie freut sich, wenn sie Menschen die Angst nehmen kann und dann hört, "dass dieser Mensch mit einem Lächeln im Antlitz heimgegangen ist." Auch für ihre eigene Trauerfeier hat Marianne Sägebrecht schon genaue Vorstellungen. Pfarrer Schießler soll die Aussegnung übernehmen, lebendig und liebevoll soll es sein und: "Wenig Tränen wünsche ich mir, viel Lachen."