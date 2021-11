Allerheiligen: Beginn des "Totenmonats" November

Allerheiligen war nicht immer am 1. November. Mit der steigenden Anzahl der Märtyrer, die im frühen Christentum aufgrund ihres Glaubens getötet und von den Gläubigen als Heilige verehrt wurden, begann die Kirche ab dem 4. Jahrhundert damit, einen Festtag für alle Heiligen einzurichten. Ab dem 7. Jahrhundert fand das Fest in der Westkirche am Freitag nach Ostern statt.

Papst Gregor III. verfügte im 8. Jahrhundert, dass Allerheiligen in der Stadt Rom am 1. November gefeiert werden sollte. Länder wie Irland und Frankreich übernahmen den neuen Termin und im Jahr 835 legte Papst Gregor IV. Allerheiligen für die gesamte Westkirche auf den 1. November. Theologisch wird das Totengedenken unter anderem mit der "sterbenden Natur" im späten Herbst in Verbindung gebracht.

Was wird an Allerheiligen und Allerseelen gefeiert?

Traditionell gilt Allerheiligen dem Gedenken an Märtyrer und Heilige, während an Allerseelen für alle verstorbenen Gläubigen gebetet wird. Allerseelen entstand im Jahr 998 durch Abt Odilo von Cluny, der später selbst heiliggesprochen wurde. Damals glaubten die Menschen noch, dass die "Armen Seelen" nach dem Tod im Fegefeuer schmorten, und nutzten den Tag für Gebete, Fürbitte und den Ablasshandel.

Heute ist im katholischen Glauben ein weitaus optimistischer Blick auf ein Leben nach dem Tod verbreitet. Allerheiligen und Allerseelen seien Tage, an denen auch das Leben gefeiert wird, so Pfarrer Thomas Gruber aus Hallbergmoos im Landkreis Freising. "Wenn wir uns an den Gräbern versammeln und gemeinsam beten, heißt das auch, dass wir unsere Toten schon wieder als Lebendige feiern." Denn der Tod sei für Christen nur eine Stufe zum ewigen Leben mit Gott.

Gesetzlicher Feiertag in vielen Ländern

In vielen katholisch geprägten Ländern ist Allerheiligen am 1. November ein gesetzlicher Feiertag. So beispielsweise in Frankreich, Italien, Österreich und den Philippinen. In Schweden und Finnland fällt der Feiertag auf den Samstag zwischen dem 31. Oktober und dem 6. November. In den Niederlanden wurde der Feiertag in den 1960er-Jahren abgeschafft.

In Deutschland und in der Schweiz gilt Allerheiligen nur in den überwiegend katholisch geprägten Regionen als gesetzlicher Feiertag, neben Bayern auch in den Bundesländern Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Die ewige Debatte ums Tanzverbot

Während der Club-Schließungen in der Corona-Zeit war das kein Thema: Jetzt beginnt gerade wieder eine Debatte um die "stillen Feiertage", zu denen Allerheiligen zählt. Die Kritik der jungen Leute, der Gastronomen, der Party- und Kulturveranstalter sowie kirchenkritischer Organisationen richtet sich vor allem gegen das Tanzverbot.

Laut Bayerischer Verfassung sind öffentliche Veranstaltungen mit einem fröhlichen Charakter an diesen Tagen untersagt, somit auch das Tanzen. Dieses Verbot gilt in Bayern seit seiner Lockerung im Jahr 2013 an den meisten stillen Tagen ab zwei Uhr morgens, so dass Tanzveranstaltung am Vorabend zumindest mit früher Sperrstunde möglich sind. Die Grünen im Bayerischen Landtag fordern derzeit eine komplette Aufhebung des Tanzverbots.