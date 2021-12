Alle noch ganz dicht? Die größten Kultur-Aufreger des Jahres

"Jeden Tag gibt’s eine neue Aufregung, jede Woche eine neue Sau durch’s Dorf – nur leider kann ich mich an die vergangenen vier Säue des letzten Monats schon kaum mehr erinnern." 2021 in einem Satz. Die Schriftstellerin Eva Menasse hat ihn gesagt. 2021, das war eben auch und viel zu oft größte gesamtgesellschaftliche Erregungsbereitschaft bei kleinstem kollektivem Erkenntnisgewinn. Ob da ein Rückblick auf Einzelskandale die Mühe lohnt? Wir wagen ihn, auf dass wir klug werden.

#allesdichtmachen – Schauspieler und die bittere Ironie

"Wir wollen jetzt aus aktuellem Anlass ein ganz aktuelles Thema aufgreifen!", sagte die Talkshow-Moderatorin und griff dann Jan Josef Liefers auf, im April war das. Unter dem Hashtag #allesdichtmachen hatten da gerade Liefers und 50 andere Schauspielerinnen und Schauspieler zynisch und höhnisch und also in reichlich ätzender Grundgestimmtheit zum Rundumschlag ausgeholt, gegen staatliche Corona-Maßnahmen und gegen eine, so sahen sie das, mediale Willfährigkeit.

Kritik war das, die gar nicht konstruktiv sein wollte, sondern beißend, zersetzend. Die den radikal Rechten in die Hände spielte. Und die damit exemplarisch war für den auch 2021 anhaltenden Trend, einander das Leben lieber schlechter zu machen statt besser. Lernen, das räumte dann auch Liefers ein, ließ sich aus #allesdichtmachen vor allem eins: Wie man seine Ängste und Anliegen besser nicht vorträgt.

Himmel, Mond und Gendersternchen

Was geht dich, Stern, das Dunkel an? Könnte man ihn mit Nietzsche ja fragen, den Genderstern, dieses auch 2021 das Dunkel der Debatte so hell überstrahlende Symbol galaktischer Geschlechtergerechtigkeit. Wenn es denn so einfach wäre. Stimmt schon, manche der Argumente gegen den Genderstern sind letztlich pures Beharren.