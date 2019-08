Alle Menschen werden müder: "Nach den Letzten Tagen" in Bochum

Todeskarawane singt Mendelssohn-Bartholdy

Regisseur Christoph Marthaler hätte sich ganz auf die Weite des Audimax in der Ruhruniversität verlassen können: Das Publikum füllte in dem ovalen Riesenraum die eine Hälfte und schaute auf die vielen leeren Stühle in der anderen. Es blieb in der Schwebe, für wen die freien Plätze Sinnbild waren: Für die ermordeten Opfer des Faschismus oder für die rechten Heilsprediger, die drauf und dran sind, Europa zu kapern. Statt es bei dieser beklemmenden Unwägbarkeit zu belassen, zeigte Marthaler gegen Ende des Abends seine Sänger und Schauspieler (herausragend: Bettina Stucky und Elisa Plüss, aber auch der souveräne Walter Hess und der eisig authentische Stefan Merki) als bleiche Gespenster und Todeskarawane, die auch noch ein Oratorium von Felix Mendelssohn-Bartholdy anstimmen musste.

Klar, es ist ungemein schwer, für den Holocaust angemessen abstrakte Bilder zu finden, aber diese waren einfach viel zu beliebig und oberflächlich. Obendrein erschöpfte der schier endlose Reigen von antifaschistischer Bekenntnismusik im zweiten Teil, bis hin zu Luigi Nonos Chor-Collage zur Erinnerung an die Opfer von Auschwitz. Das sollte aufrütteln, erschüttern, bewirkte aber leider das genaue Gegenteil, nämlich schläfrige Gleichgültigkeit. Einige Zuschauer gaben vorzeitig auf. Schade, dieser Auftakt zur Ruhrtriennale war fade, bleiern und ziemlich weinerlich. Nicht gerade das, was Europa derzeit braucht.

Wieder am 22. und 24. August um 20.00 Uhr, sowie am 25. August um 18.00 Uhr im Audimax der Ruhruniversität Bochum, weitere Termine.