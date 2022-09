"Alle haben nur geweint": So ist "Fausts Verdammnis" in Coburg

"Das Leben ist in der Kirche ja eigentlich wie im Theater: Man geht rein, hat oft gar keine Zeit dafür, auch nicht unbedingt Lust. Und wenn man dann rauskommt, fühlt man sich besser, hat gelacht und geweint", so der junge Regisseur Neil Barry Moss über seine Inszenierung der gigantomanischen Oper "Fausts Verdammnis" (1846) in der Morizkirche von Coburg (mit der ungewöhnlichen Schreibweise ohne "tz"). Der bemerkenswerte Spielort für das Werk von Hector Berlioz ist schnell erklärt: Im Landestheater Coburg sollten bereits die Renovierungsarbeiten anlaufen. Die haben sich nun zwar verzögert, aber die Theaterleute wollten dennoch am einmal ins Auge gefassten "Ausweichquartier" festhalten, so der in Südafrika geborene Moss, der seit Jahren in Deutschland arbeitet: "Eine Kirche ist natürlich genau der Ort, wo man so eine Geschichte erzählen kann, in der der Teufel als 'grauer Mönch' ein neues Leben anbietet."

"Jeder hat zweite Chance verdient"

Der "Höllenritt" gehört zu den effektvollsten Nummern in der Oper, aber in Coburgs Morizkirche führt er keineswegs in die Flammen: "Ich möchte nicht zu viel verraten", sagt Moss dem BR: "Aber der Faust ist ja ein Mensch. Und ich kann nicht damit klarkommen, dass er in einer Kirche steht und dort in die Hölle kommt. Außerdem finde ich, dass jeder eine zweite Chance verdient hat." Gefragt, wie er das Ende des grüblerischen Titelhelden dann bebildern wird, verweist der Regisseur darauf, dass bei der Probe der entsprechenden Stelle "alle nur noch geweint" hätten.

Der Kirchenraum sei bestens geeignet für ein Werk, das sehr schnelle Ortswechsel verlange, die auf der Theaterbühne ohnehin so nicht machbar seien. Zum Beispiel verlange Hector Berlioz, dass bei seinem "ungarischen Marsch" 200 Soldaten vorbei paradieren: "Wie soll man das schaffen? Kurz danach geht es in einer Kneipe weiter, dann im Wald. Wir haben uns dann für eine dreigeteilte Spielfläche entschieden, jeweils mit einem Podest für das Orchester, den Chor und die Solisten."

"Französische Lyrik mit großen Szenen"

Dramaturgisch habe es der Komponist so sehr übertrieben mit dem äußeren Aufwand, dass das Werk zunächst kaum verständlich sei: "Da wirft er ein Ballett dazwischen, dann den Chor. Der Teufel ist der Wolf im Schafspelz, und wir haben uns gesagt, um das alles zusammenzuhalten, brauchen wir jemanden, der Gott spielt. Bei uns ist das eine Schauspielerin, Nicole Horny. Und auf einmal ist die Spannung im Raum da, rund um die Spielfläche, und wir haben die Darsteller als Schachfiguren auf dem Spielbrett. Man empfindet das also so, als ob man von Gott durch die Geschichte geführt wird."