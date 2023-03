"Alle für die Halle": Offene Zukunft der Paketposthalle

20.000 Quadratmeter Freiraum. Das sind fast zwei Fußballfelder. So viel steht in der alten Paketposthalle im Münchener Postareal an der Arnulfstraße gerade zur Verfügung. Viel Platz, den die Bürgerinnen und Bürger in München künftig für sich nutzen sollen. Denn ab 2024 wird die Deutsche Post hier keine Briefe und Pakete mehr sortieren. Wie die Halle dann genutzt wird, wird jetzt durch einem Online-Wettbewerb entschieden. Organisiert vom Stadtplanungsbüro "urbanista" und begleitet vom Münchner Referat für Stadtplanung und Bauordnung will man hier den Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger Raum geben. Beauftragt wurde das Ganze vom Grundstückeigentümer.

Das Motto lautet "Alle für die Halle. Die Halle für alle". Theoretisch kann jeder seine Ideen per Post oder online einreichen. Möglich ist das seit Dienstag (07.03.22). Über alle Vorschläge, die dann bis Ende März eingereicht werden, wird bis Ende Mai abgestimmt. Zum einen durch Bürgerinnen und Bürger, zum anderen bewertet auch eine Fachjury die Einsendungen. Im nächsten Schritt sollen dann aus den besten Ideen konkrete Umsetzungsmöglichkeiten entwickelt werden.

Wenig Vorgaben, viel Freiraum

Vorgaben für die neue Nutzung gibt es nur wenige. Es soll ein öffentlicher Raum werden, "so bunt und vielseitig, wie die Stadt München selbst", steht auf der Website allefürdiehalle.de. Dort werden auch grobe Kategorien für die Nutzung genannt: Gastronomie, Kunst und Kultur. Dass den Ideen keine Grenzen gesetzt zu sein scheinen, zeigt schon das Vorhaben der Staatsoper. Wie die Süddeutsche Zeitung meldet, plant diese, die alte Paketposthalle für sich zu nutzen. Die Oper muss renoviert werden und ist auf der Suche nach einer Interimsspielstätte. Mit ein paar Anpassungen an der Halle, so die Süddeutsche Zeitung, wäre auch das durchaus denkbar.

Umstrittene Bauvorhaben

Eine weitere Idee, die allerdings das Gelände um die Halle herum betrifft, ist der Plan, zwei 155 Meter hoher Türme zu errichten. Umsetzen will das der Grünwalder Investor Rolf Büschl. Mit reichlich Gegenwind. Mehrere Initiativen stellen sich gegen das Vorhaben.