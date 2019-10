Alkohol ist unser Rettungsboot: Vorstadtweiber von Windsor

Berlinern und Zugezogenen dürfte diese abgeranzte Welt bekannt vorkommen, ist es doch eine bizarre Mischung aus Wedding und Marzahn, aus Kiez-Trash und Kleingartenkolonie, wie sie in aufgeräumten und wohlhabenden bayerischen Städten eher selten zu finden ist. Insofern war es zwar eine derbe, aber auch ziemlich regionale Deutung, die David Bösch für "Die Lustigen Weiber von Windsor" fand. In diesem Fall geht das in Ordnung, auch wenn internationale Gäste etwas ratlos wirkten: Die "komisch-phantastische Oper" kam im März 1849 an der Berliner Staatsoper heraus, wurde dort nicht weniger als zehn Mal inszeniert und ist damit an der Spree quasi Kult.