"Alicia" - So klingt das neue Album von Alicia Keys

Inhaltlich straight, musikalisch vielseitig

Mut machen und zu Solidarität und Empathie aufrufen – das ist eine Botschaft, die Alicia Keys betont vielseitig und abwechslungsreich inszeniert: Mit Anleihen bei R&B, Funk, Soul und sogar Reggae. Allerdings ist sie immer dann am stärksten, wenn sie ganz alleine am Klavier sitzt und mit viel Leidenschaft und Gefühl agiert. Das ist bei etwa der Hälfte der Stücke der Fall. Der Rest basiert auf Kooperationen mit angesagten Produzenten und Gastsängern wie Sampha, Khalid oder Miguel. Ein Kompromiss zwischen Hitparadenfutter und der echten Alicia Keys, der ihr keineswegs peinlich ist.

Sie fände es einfach spannend, mit verschiedenen Leuten zu arbeiten, betont die Sängerin: "Früher fand ich diese Idee eher abwegig, nach dem Motto: 'Ich bin lieber alleine in meinem Zimmer und mache mein Ding.' Ich hatte keine Lust, mich anderen Leuten und ihrer Meinung auszusetzen. Aber seitdem ich es einmal mit Linda Perry probiert habe, die so offen war und so interessiert daran, das Beste aus mir herauszuholen, mag ich Kooperationen. Ich liebe die Magie, die daraus resultiert. Insofern: Man verändert sich halt."

Kein Wort zur Wahl?

Man könnte darin auch ein Zugeständnis an den musikalischen Zeitgeist sehen, das sich in einer Handvoll radiotauglicher Hits manifestiert. Direkt neben Songs, die wieder an die Klasse ihres Debüts von 2001 heranreichen. Was man auf "Alicia" jedoch komplett vermisst, sind Kommentare und Hinweise zur Präsidentschaftswahl im November. Da scheint sie sich dem allgemeinen Schweigen der Unterhaltungsindustrie anzuschließen, geprägt durch Angst vor Repressalien aller Art.

Dabei hat sie im Gespräch durchaus eine politische Meinung – und zwar eine sehr deutliche. Es sei nun endlich Zeit für andere Perspektiven, Strategien und Sichtweisen, betont Keys: "Wer immer den Job des Präsidenten übernimmt, muss neu bestimmen, was es heißt, eine Machtposition innezuhaben und wirklich für Verständnis, Toleranz, Respekt und Würde für alle zu sorgen. Das ist es, was wir brauchen."

Das sind starke Worte, die jedoch nicht ihren Weg auf "Alicia" gefunden haben. Das ist schade, kann den Eindruck eines ansonsten überzeugenden Albums aber nicht schmälern.

"Alicia" ist am 18. September 2020 bei Sony Music erschienen.