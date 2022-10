Alice Schwarzer: Geschlechtsangleichung als Trend abgetan

Alice Schwarzer, die wohl bekannteste deutsche Feministin, warnt in ihrem Sammelband "Transsexualität" vor den Gefahren von Geschlechtsanpassungen. Sie akzeptiert zwar die individuellen Nöte der Betroffenen, hält aber die Lösung, das biologische Geschlecht zu ändern, für einen falschen Weg. Vor allem junge Menschen würden damit einem "Trend" folgen, im Interview kanzelt sie das gar als "Mode" ab. Natürlich billigt sie allen Menschen zu, sich in ihren Geschlechterrollen unwohl und unvollständig zu fühlen. Doch sie beharrt darauf, die Lösung dafür sei nicht, einfach von einer Geschlechterrolle in eine andere zu wechseln. Sondern es gehe darum, tradierte Geschlechterrollen überhaupt zu unterwandern. Aber auf keinen Fall dürfe das Unwohlsein dazu führen, den eigenen Körper zu "verstümmeln“.

Schwarzers Ziel sei es, alle Menschen zu vereinen für die Agenda des Feminismus. Transpersonen sind für sie oft irregeleitet: "Wir müssen die ernsthafte Transsexualität von dem Unbehagen an der Geschlechterrolle unterscheiden." In Letzterem sieht sie den Grund, warum so viele junge Menschen sich ein anderes Geschlecht wünschen. Sieht so Empathie aus? Oder verteidigt Schwarzer bloß einen Beton-Feminismus der 70er Jahre?

Wessen Feminismus ist der richtige?

Die Konfliktlinien, die der Band aufmacht, sind nicht zu verstehen ohne einen historischen Rückblick. Wie ein Mantra zitiert Alice Schwarzer immer wieder einen berühmten, ja legendären Satz von Simone de Beauvoir: "Man wird nicht als Frau geboren, man wird es." Sie tut es auch in ihrem Vorwort zum Sammelband. Der Satz stammt aus dem feministischen Klassiker "Das andere Geschlecht" von 1949. Für die erste Generation des Feminismus war dieses Buch eine Bibel – es bot endlich Auswege an, als Frau einem männlich bestimmten Denken zu entkommen. Alice Schwarzer hat unermüdlich die progressive Botschaft dieses Buches verbreitet.

Genauso unermüdlich aber wehrt sie sich gegen alle Versuche, de Beauvoir weiterzudenken. Vor allem betrifft die der Gender-Theorie und deren wichtigste Vertreterin Judith Butler. Der wirft Schwarzer vor, sie würde die Existenz eines biologischen Körpers leugnen, weil Butler zwischen gender (dem sozialen Geschlecht) und sex (dem biologischen) unterscheide. Vor allem irritiert sie an Butler deren Überzeugung, wir können nur das soziale Geschlecht sehen und erkennen. Das biologische spiele also keine Rolle.

Diese Interpretation von Schwarzer verkennt aber komplett Butlers Anliegen. Was Butler mit ihrer Unterscheidung meint, ist nicht, es gebe kein biologisches Geschlecht. Was die Philosophin kritisiert, ist der Glaube, wir könnten biologische, quasi natürliche Eigenschaften erkennen, ohne damit sofort die gesellschaftlichen Überformungen zu wiederholen, ohne dass die sozialen Vorstellungen und Vorurteile, die wir über Geschlecht haben, uns dabei den Blick trüben. Die fundamentale Erkenntnis, dass unser Blick auf die vermeintlich objektive Biologie stark von unseren sozialen Vorstellungen geprägt ist, hat zahllose Feministinnen zu klugen Analysen verholfen. Alice Schwarzer tut das mit einem Federstrich ab: Butler "leugne" das "biologische Geschlecht."

Schwarzers verbale Ausgrenzung

Argumente? Fehlanzeige. Es genügt die Behauptung. Und wie weit Schwarzers Unwillen geht, sich mit Butler auseinanderzusetzen, macht diese Passage deutlich: "Ebenso auf die fatale Haltung von Judith Butler, die jüngst jegliche Kritik an dem neuen Transtrend als 'faschistisch' geißelte (Butler im Interview im Guardian am 7.9.2021)." Wer das im Interview nachliest, stellt fest: Weder fascism noch fascist fallen – das wird nur im Netz behauptet.Hier wie an mehreren Stellen fällt auf, Schwarzer inszeniert sich als Opfer: "Zunehmend werden gegen diese angeblichen 'Trans-Hasserinnen' orchestrierte Hetzkampagnen lanciert – wie im Fall der Schriftstellerin J. K. Rowling und der Philosophin Kathleen Stock (oder auch durchaus in meinem persönlichen Fall) –, was für die Betroffenen regelrecht existenzbedrohend werden kann. Diese IdeologInnen versuchen, ein Sprechverbot zu erzwingen, nach dem Frauen nicht mehr vorkommen, sondern unter dem Kürzel ‘Flinta’ (Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen) subsumiert, also unsichtbar werden. Eine sprachliche Verschleierung. Wobei auffällt: Die Kategorie ‘Mann’ bleibt von alldem unberührt."

Schwarzer versteht sich nicht als eingeladen unter dem Begriff "Flinta", sieht nicht die Bemühung, darin die Interessen von Gruppen zu bündeln, um ihnen Geltungsmacht zu verschaffen. Stattdessen diffamiert sie dieses Vorhaben als "reaktionär" und als Ausdruck einer Orwell‘schen Gehirnwäsche, die den wahren Gegner aus den Augen verliere: "In diesem Neusprech gibt es die ‘Diversen’ (u. a. Frauen) – und die ‘Männer’.“ Offenbar liest Schwarzer seit längerem keine aktuellen, dezidiert feministischen Zeitschriften wie etwas das Missy Magazine. Der weiße alte Mann, der Phallozentrismus, das männliche Denken wird dort permanent beschrieben und kritisiert – mit Butler und mit "Flinta" als große Koalition gegen die Männermacht. Für Schwarzer aber gibt es nur einen alleinseligmachenden Weg zu einer besseren Gesellschaft – ihren. Und das hat sie in den letzten dreißig Jahren vom aktuellen Feminismus getrennt. Ihre Zeitschrift "Emma" leidet unter Auflagen- und Bedeutungsschwund. Leider ist daran nicht nur eine patriarchale Gesellschaft Schuld, die Frauen immer noch unterdrückt. Sondern auch eine Herausgeberin, die sich allen Neuerungen verschließt.

Gesunde Körper werden "verstümmelt"

Schwarzer steht mit ihrer Kritik an Butler keineswegs allein. Und damit sind nicht nur Männer gemeint, die das Ganze als postmodernen Firlefanz denunzieren, um sich weiterhin ausschließlich mit Hegel und Kant beschäftigen zu dürfen, und was der weiße Männerkanon noch so zu bieten hat. Auch Teile der queeren Szene fühlen sich durch einige Butler-Jüngerinnen (z. B. Hengameh Yaghoobifarah) als Teil des Problems eingeordnet und nicht als Verbündete. Exemplarisch lässt sich dieser Streit zwischen queeren Personen und avancierten Feministinnen am Band "Beißreflexe" ablesen. Der große Unterschied zu Schwarzer: Hier werden konkrete rhetorische Figuren kritisiert, zum Beispiel, wie das Konzept der Critical Whiteness gegen weiße queere Personen ausgespielt wird.

Ganz anderes der Ton bei Schwarzer: "Jetzt stürmen vor allem junge Mädchen die Trans-Praxen. Ihnen suggeriert der Zeitgeist, die Flucht ins Mannsein sei die Lösung." Die Wortwahl ist bezeichnend: "stürmen, Zeitgeist, flüchten." Die Anliegen von Transpersonen werden verharmlost, als Mode und also vorübergehend abgetan. Die Profiteure des erleichterten Zugangs zur Geschlechtsanpassung seien keineswegs die Betroffenen selbst, sondern: "Gesunde Körper werden so verstümmelt und lebenslang krank gemacht. Qui en profite? Gewisse Therapeuten, Ärzte und Teile der Pharmaindustrie."

Verständnis sieht anders aus. Hier werden Transmenschen als idiotisch abgetan, die nicht den Durchblick von Schwarzer hätten. Wer noch einen Beleg dafür braucht, dass vor allem jene in einer Blase leben, die behaupten, alle anderen tuen es – Schwarzer liefert ihn. Was nur tragisch ist: Ihr richtiges Anliegen, sich gegen eine immer noch patriarchalische Gesellschaft aufzulehnen, gerät dabei unter die Räder – denn ihre Sprache ist nichts anderes als ausgrenzend. Vielleicht als Reaktion auf plumpe Angriffe. Nur mit einem Freund-Feind-Schema kommt niemand den Nöten und Wünsche von Transpersonen näher. Schwarzer, die vor einer Schwächung und Spaltung warnt, tut sehr viel dafür, dass sie stattfindet.

"Transsexualität. Was ist eine Frau? Was ist ein Mann? Eine Streitschrift“, hrsg. von Alice Schwarzer und Chantal Louis, ist soeben bei Kiepenheuer & Witsch erschienen.

"Beißreflexe“, herausgegeben von Patsy L’Amour Lalove, ist 2017 im Querverlag erschienen.