Alice Schwarzer: Ein Dokumentarfilm, der wegschaut

Es war das Fernsehduell des Jahres – Alice Schwarzer gegen Esther Vilar. Die Emma-Herausgeberin und die deutsch-argentinische Schriftstellerin, die damals mit dem Buch "Der dressierte Mann" für Furore sorgte, trafen am 6. Februar 1975 in einem TV-Studio des WDR aufeinander. Mit Szenen dieser Kontroverse beginnt die Dokumentation und öffnet im Folgenden sehr materialreich das Füllhorn eines aufregenden und aufreibenden Lebens. Wir erleben Alice Schwarzer von den 1970er-Jahren bis heute, erleben sie in einer Debatte mit Rudolf Augstein, sehen sie in der Redaktion von "Emma" und begegnen ihr im Gespräch mit der Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich.

Ein affirmativer Film über eine streitbare Frau

Regisseurin Sabine Derflinger lässt im ersten Teil ihrer Dokumentation vor allem einen Lebenslauf Revue passieren: Da ist die Sexismus-Klage gegen das Magazin "Stern", da sind die Bücher von Alice Schwarzer etwa über Marion Dönhoff und Romy Schneider, oder da ist die Gründung des FrauenMediaTurms in Köln, eines der wichtigsten Archive des Feminismus in Deutschland. Eine eigene, vielleicht auch mal kritische Haltung entwickelt die Regisseurin nicht zu ihrer Protagonistin. Man sieht Schwarzer etwa am Grab von Simone de Beauvoir in Paris oder begleitet sie beim Nachgehen ihres alten Schulweges in Wuppertal. Für Debatte oder Konfrontation interessiert sich die Regisseurin nicht. Das Archivmaterial ist spannend, doch Schwarzers strittige Haltung etwa in der Kopftuchdebatte oder ihre polemischen Positionen zu Transidentität fallen entweder ganz weg oder werden nur affirmativ behandelt. Man schaut sich das nicht ungerne an, erfährt nebenbei viel über 50 Jahre deutsche Geschichte, verlässt am Ende aber doch leicht unzufrieden das Kino.