Algorithmen-Ethik: Warum Programmiercodes Regeln brauchen

Algorithmen bestimmen unser Leben. Sie stecken in den technischen Systemen, die wir nutzen. Sorgen unauffällig und präzise dafür, dass wir angenehm leben können. Forscher arbeiten daran, beispielsweise in der Medizin mithilfe von Algorithmen Krebserkrankungen früh zu erkennen.

Dämlich und schlau zugleich - die Algorithmen

Es gibt aber auch Algorithmen, die Angst einflößen, die Entscheidungen treffen, die Menschen nicht mehr nachvollziehen können. Sie bestimmen, was wir in den sozialen Netzwerken zu lesen bekommen. Algorithmen, die uns bewerten, in Schubladen stecken und die im schlimmsten Fall unsere Freiheit einschränken oder uns diskriminieren. Das seien die Algorithmen, die aus der den Daten der Vergangenheit Entscheidungsregeln für die Zukunft ableiten würden, sagt Katharina Zweig. Sie ist Informatikprofessorin an der TU Kaiserslautern. Einerseits fühle man sich von dieser Art Algorithmen ertappt, weil sie uns Vorschläge lieferten für etwas "wo wir denken, woher weißt du das." Das sei unangenehm. Andererseits sind diese Algorithmen der Informatikerin zufolge "ziemlich dämlich". Wenn ich mir vor zwei Wochen online einen Kühlschrank gekauft habe, bieten sie mir immer wieder einen Kühlschrank an. "Sie haben also nicht verstanden, dass es Produkte gibt die man einmal kauft und nicht wieder braucht."

Der Algorithmus sortiert nach Emotion, nicht nach Wahrheitsgehalt

Carla Hustedt arbeitet als Projekt-Managerin bei der Bertelsmann-Stiftung. Ihr Arbeitsbereich ist das Projekt "Ethik der Algorithmen", das die gesellschaftlichen Folgen algorithmischer Entscheidungsfindung analysiert - etwa, was wir auf Facebook oder Google ganz oben zu sehen bekommen. Hinter dieser Gewichtung stecke ein Algorithmus. Auch Nachrichtenredakteure wählen Nachrichten aus, bestimmen, was der Aufmacher einer Zeitung wird. Der entscheidende Unterschied: Algorithmen haben ganz eigene Regeln, nach denen sie Informationen sortieren. Zum Beispiel spielt der Wahrheitsgehalt eine untergeordnete Rolle. Inhalte, die stark emotionalisieren, landen oben in der Timeline, werden mir prominent präsentiert. Und das ist vielen nicht bewusst, wie Carla Hustedt an einer kalifornischen Studie von 2016 ausführt. Demnach dachte mehr als die Hälfte der befragten Facebook-User, dass ihnen tatsächlich jede Nachricht von Freunden oder abonnierten Seiten angezeigt wird. Sie wussten nicht, dass eine Sortierung stattfindet. "Da braucht man ein Bewusstsein."

Nicht der Algorithmus ist schuld, sondern der Mensch, der ihn einsetzt

Der Algorithmus an sich ist Carla Hustedt zufolge dabei nicht das Problem, sondern der Mensch, der ihn entsprechend einsetzt: So sorgte in Frankreich ein Algorithmus seit 2009 dafür, dass die Studierenden im ganzen Land verteilt werden. Lange Zeit war nicht klar, nach welchen Kriterien diese Studienplatzvergabe geschah. Erst als eine Schülerorganisation geklagt hat, musste das Bildungsministerium offen legen, wie die Studienplätze verteilt werden. Herauskam: Das entscheidende Kriterium war die Wohnortnähe. Studenten aus den ländlichen Gebieten hatten also schlechtere Chancen auf einen Studienplatz in Paris. "Das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass die menschliche Entscheidung hinter der Technologie versteckt wird. Und häufig ist das Problem auch in der Debatte über diese Systeme, dass im Endeffekt darüber diskutiert wird, ob der Algorithmus gut ist oder nicht und nicht mehr darüber, ob eigentlich die politische Entscheidung gut ist oder nicht."

Sie habe beispielsweise einen Algorithmus entwickelt, der auf unterschiedlichste Arten eingesetzt werden kann: "Mit dem haben wir eine 30 Jahre alte Theorie zur Mikroorganismen-Verteilung in den Weltmeeren gekippt. Damit können wir Film-Empfehlungen geben und wir haben damit eine neue mögliche Therapie für Brustkrebs entwickelt. Immer derselbe Algorithmus."

