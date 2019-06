Wie viel Freiheit lassen uns die Algorithmen noch, Dirk Baecker?

Jeder Nutzer von Sozialen Medien ahnt mehr als dass er es genau weiß, dass Algorithmen unseren sogenannten Newsfeed zusammenstellen. Das heißt, eine mächtiger, arkaner, maschinengesteuerter Mechanismus im Hintergrund entscheidet, welche Posts auf Facebook wir sehen und welche nicht, welche Google-Suchergebnisse uns angezeigt werden, welche uns verborgen bleiben. Wir haben längst akzeptiert, dass Algorithmen uns auf diese Weise fremdbestimmen. Und die Horde einigt sich darauf zu murmeln: Das ist der Algorithmus, wo man immer mitmuss. Warum dieser Fatalismus?

Ich finde es schön, das als Fatalismus zu formulieren. Denn darin steckt eine gewisse Wette, die wir mit uns selbst abschließen. Sind wir fatal darauf angewiesen, mitzuspielen mit dem, was uns die Computer-Algorithmen vorgeben? Oder haben wir doch irgendein Spiel selbst in der Hand? Ich erinnere mich an den großartigen Roman von Daniel Suarez. Ein zweibändiger Roman, der erste Teil heißt "Dämon", der zweite Teil "Freiheit", darin geht es um einen Spiele-Entwickler, bei dem Krebs diagnostiziert worden ist. Er war verrückt genug, einen gigantischen Trojaner, also einen Mega-Virus in die Welt zu setzen, der im Immateriellen und Materiellen die Welt zu beherrschen versucht und es auch weitgehend schafft – mit dem einzigen Ziel, herauszufinden, ob die Menschen mit dieser Herausforderung fertig werden oder nicht. An genau diesem Punkt sind wir im Moment, so sortieren wir nach allen Regeln der Kunst Diskurse. Wenn man beispielsweise davon spricht, dass bestimmte soziale Plattformen diese unglaublichen Vorhersagekräfte haben, dann halte ich persönlich das für einen Marketing-Diskurs, der uns noch mehr in diese Plattform lockt als wir sowieso schon wollen. Ich halte es auch deswegen für einen Marketing-Diskurs, weil ich aus den einschlägigen Forschungen, die zum Beispiel am Massachusetts Institute of Technology in Boston vorgenommen werden, weiß, dass man 40, 45, 50 Prozent des menschlichen Verhaltens vorhersehen kann. Das ist schon sehr viel. Das ist auch beschämend, weil wir uns natürlich fragen müssen, wieso wir so berechenbar sind. Aber es bleiben immerhin noch 50 bis 55 Prozent Freiheitsspielraum, und darauf würde ich genauso setzen wie auf die Vorhersagbarkeit.

Der Münchner Kongress, den Sie eröffnet haben, beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Algorithmen und Künstlicher Intelligenz auf unser Leben und die Kunst, auf die Musik etwa, die mit KI experimentiert. Der Titel des mehrtägigen Kongresses – "Politik der Algorithmen" – legt nahe, dass Algorithmen eine eigene politische Agenda verfolgen könnten. Ist das so?

Noch ist das nicht so. Noch nicht. Es ist eine der Formen der Beobachtung. Wir misstrauen der Entwicklung, die wir gegenwärtig beobachten müssen, und fürchten das Schlimmste. Aber nach allem, was man hört und weiß – und vieles hört und weiß man nicht – sind diese Algorithmen noch nicht so weit, dass sie irgendeine eigene Agenda verfolgen könnten. Sie sind mittlerweile dank einer jüngeren Entwicklung in der sogenannten Künstlichen Intelligenz, also vor allem im Maschinenlernen, so weit, in eng umgrenzten Bereichen mit einer enormen Sicherheit statistisch basierte Vorhersagen treffen zu können. Sobald man auch nur einen dieser Algorithmen bittet, in einen anderen Bereich – zum Beispiel vom Schach- in den Poker-Bereich oder vom Treppenhaus-Steigen aufs Kinderbehandeln – umzusteigen, ist es vorbei. Da versagen diese Maschinen. Das heißt, von einer eigenen Agenda, von einer eigenen Intelligenz, die diese typische Form der menschlichen Intelligenz hätte – von einem Punkt zum nächsten zu springen, das eine mit dem anderen zu kombinieren – kann überhaupt keine Rede sein. Was uns so beutelt, das hat man vor allem gestern wunderbar in dem Eröffnungsstück gesehen von Marco Donnarumma, einem neapolitanischen Performer, ein Stück namens "Eingeweide". Da werden zwei Personen auf der Bühne mit Prothesen mit verschiedenen Algorithmen sozusagen kurz geschaltet, und man beobachtet eine unglaubliche Form der Amalgamierung zwischen Körper und Algorithmus und Prothese, sodass man in der Tat nicht mehr weiß: Haben wir es mit einer Maschine oder mit einem Menschen zu tun? Das Verblüffende ist: Wir als Menschen können eine solche sehr hellsichtige und gleichzeitig auch dystopische Performance auf die Bühne bringen. Die Maschinen können es nicht.