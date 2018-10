Der Einzelgänger Alfred Kubin und Der Blaue Reiter

Wassily Kandinskys Schrift ist recht gut zu lesen. Alfred Kubins dagegen viel enger, verschnörkelt und für jeden Graphologen bis heute eine Herausforderung. In der Ausstellung "Phantastisch! Alfred Kubin und Der Blaue Reiter" präsentiert das Lenbachhaus in München erstmals den Briefwechsel zwischen Kandinsky und Kubin.

Im Jahr 1911 soll der Österreicher einen Beitrag für den geplanten Almanach "Der Blaue Reiter" liefern. Kubin ist inzwischen nicht nur durch viele Buchillustrationen, sondern auch als Autor des Romans "Die andere Seite" eine literarische Größe. "Kandinsky hat dann einen ganz begeisterten Brief zum Almanach geschrieben an Kubin", erzählt Kuratorin Annegret Hoberg. "'Schreiben Sie was Sie wollen! Wir wollen einen literarischen Beitrag. Was, ist egal. Sie können darüber schreiben, wie Sie sich die Zähne putzen oder wie Sie sich die Schuhe anziehen – wir wollen einfach was von Ihren Texten haben.'" Geliefert hat Kubin aber dann doch nur drei Zeichnungen.

Mitbegründer der modernen Kunst

Alfred Kubin war ein Einzelgänger, ein prototypischer Vertreter des sich selbst spiegelnden, stets um die eigenen psychischen Nöte kreisenden Künstlertums, trotzdem ein Gründungsmitglied des Blauen Reiter, als Zeichner ein bis heute einflussreicher Mitbegründer der modernen Kunst. Kandinsky und er konnten sich mindestens auf genau einen Punkt einigen: Auf "Das Geistige in der Kunst", wie auch der wichtigste Text von Kandinsky heißt. Während der daraus seinen Weg in die Abstraktion ableitet, gewährt Kubin ganz andere Einblicke.

"Kubin macht das mit Innenschauen der Seelenwelt, die er durch figurative Szenen ganz wunderbar in irgendeiner verschobenen und übersinnlichen Weise darstellt", sagt Annnegret Hoberg. Schon kurz nach 1900 hatten sich die beiden Künstler in München-Schwabing kennengelernt. Und das Überraschende: Kandinsky interessierte sich sofort für die drastischen Zeichnungen des Kollegen Kubin.