Alfred Hitchcock: Der vierzigste Todestag eines Genies

"You know, I’m a Londoner": Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte Alfred Hitchcock in Amerika, aber gefühlt hat er sich immer als Londoner, wie er einmal in einem Interview gesteht.

Meisterwerk Psycho

Ein Hitchcock, das ist heute die Maßeinheit für Spannung und der Inbegriff eines Thrillers. In 53 Spielfilmen hat sich der korpulente Regisseur mit der markanten Halbglatze zum Markenzeichen dafür gemacht. Seine ersten eigenen Filme entstehen Mitte der 20er Jahre, noch als Stummfilme, seinen letzten dreht Hitchcock 1976. Psycho ist eines seiner Meisterwerke.

Der Mord unter der Dusche ist legendär und spektakulär. Aber der Horror, sagt Hitchcock dazu, der fängt erst an, wenn man anschließend im Dunkeln nach Hause geht. Keiner setzt zu seiner Zeit Dramaturgie und Kameraführung, Töne und Psychologie so virtuos ein, um Spannung zu erzeugen. Das gilt auch für einen anderen großen Erfolg: die Vögel.

Werk durchzogen von schwarzem Humor

Wer zum ersten Mal gesehen hat, wie sich hunderte Vögel auf Kinder und Lehrer stürzen, denen sie zunächst still und auf Stangen sitzend aufgelauert haben, der wird beim nächsten Spaziergang erstmal sorgfältig nachzählen, wie viele Vögel sich da gerade auf der gegenüberliegenden Seite versammelt haben. Komödien dreht Hitchcock auch, allerdings nur wenige. Das Gesamtwerk des Briten mit zusätzlicher amerikanischer Staatsbürgerschaft ist aber durchzogen von viel schwarzem Humor. Er hatte einen großartigen Sinn für Humor, findet seine Tochter Patricia, so bin ich auch aufgewachsen: Nie die Dinge zu ernst nehmen.

Als meine Mutter "Buh" machte ....

Nicht so ernst nehmen darf man wohl auch, wenn Hitchcock selbst beschreibt, was ihn überhaupt zum Genre Thriller verschlagen haben mag. Vielleicht lag es an meiner Mutter: "Es fing an, als ich mit sechs Monaten in ihrem Arm lag und sie Buh machte."

Hitchcocks Wirkung ist bis heute nicht zu überschätzen, erklärt der britische Filmkritiker Nick James. Seine Art, echte oder scheinbare Bedrohungen zu zeigen, sei immer viel cleverer und eleganter gewesen als bei allen anderen. "Er hat so viele wichtige Filmtechniken erfunden, die heute nach wie vor verwendet werden", sagt James. "Vor allem, wenn es um die Spannung geht. Und in der Frage, wie man das, was in den Köpfen der Protagonisten vor sich geht, visuell umsetzen kann. Darin war er der absolute Meister."

Hitchcock, sagt der Kritiker, sei wahrscheinlich der bis heute einflussreichste Filmemacher – ein Londoner Genie.