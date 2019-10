Das Lenbachhaus zeigt das Künstlerpaar Jawlensky und Werefkin

Es ist nicht immer ratsam, das Leben eines Künstlers allzu stark in den Vordergrund zu rücken. Im Fall von Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin aber geht es gar nicht anders, ihre fast 30-jährige, komplexe und schwierige Beziehung fließt in die Kunst mit ein. Als sich die beiden Anfang der 1890er-Jahre in St. Petersburg kennenlernen, ist Marianne von Werefkin bereits ein Star.

Marianne von Werefkin galt als "russischer Rembrandt"

Mit ihrer damals noch realistischen Malweise wurde Marianne von Werefkin als der "russische Rembrandt" gefeiert. "Werefkin ist vier Jahre älter gewesen als Jawlensky und hat schon eine viel längere malerische Ausbildung in Russland hinter sich gehabt", so Kuratorin Annegret Hoberg. "Sie war allein zehn Jahre Privatschülerin bei Ilja Repin in Petersburg, war aus dem Hochadel, hatte jede Ausbildung humanistischer Art, konnte mehrere Sprachen. Und dann kam Jawlensky, ein damals noch junger Militär, der Kunst studiert hat, und sie wurden ein Paar."

Ein Selbstporträt jener Jahre zeigt Werefkin in Matrosenbluse, die Augen keck in die Ferne gerichtet, das Kinn entschlossen nach oben gereckt. Schmucklos und ausnahmsweise ohne Hut, die Haare hochgesteckt, erscheint sie hier ebenso burschikos wie selbstbewusst. Doch das Selbstbewusstsein, der höhere Stand, ihre Anerkennung als Malerin: Das alles galt offenbar nichts mehr, sobald sie mit Jawlensky zusammen war. "Werefkin war eine sehr komplexe Figur", so Kuratorin Hoberg: "Einerseits dominant, sehr selbstbewusst, auch von ihrem Stand her, und sehr gesellig. Andererseits hat sie sich auch untergeordnet und wollte Jawlensky fördern. Deswegen hat sie, als sie nach München gekommen sind, zehn Jahre nicht gemalt und versucht, das Talent von Jawlensky zu unterstützen."

Eine komplizierte Dreiecksbeziehung

1896 zogen die beiden in die damals blühende und liberale Kunstmetropole München. Sie wollten weg von der konservativen, realistischen Malweise. Jawlensky nähert sich der Moderne in diesen Jahren experimentell, er rezipiert van Gogh, Gauguin und Corinth, richtet sich ein Farblabor ein. In wenigen Jahren kommt er so zu einem meisterhaften Porträt Alexander Sacharoffs, Tänzer und enger Freund der Familie: Das Bild zeigt ihn in zinnoberrotem Kleid, geschminkt, frisiert, androgyn. Provokant lächelnd blickt er dem Betrachter direkt in die Augen. Annegret Hoberg erzählt: "So ein bisschen lag das auch in der Luft, dieses wirklich sehr Libertinäre, was in Schwabing herrschte. Das war eine freizügige, offene Gesellschaft. Es waren ja auch etliche, sehr selbständige Frauen unterwegs, Franziska zu Reventlow und andere,. Und es gab diese Kostümfeste, die waren sehr en vogue, wo man sich verwandeln konnte."

Doch es gibt da auch ein ganz anderes Bild: das Porträt einer jungen Frau, fast lebensgroß, in grüner Bluse, rotem Rock und Schultertuch als Spanierin, die Lippen sind rot, die Augen wirken müde. Es ist Helene, das Dienstmädchen Werefkins. Es ist in seinen Ausmaßen das größte Bild, das Jawlensky je gemalt hat. Helene ist zu diesem Zeitpunkt vermutlich gerade schwanger von ihm, 1902 wird der Sohn Andreas geboren. Doch niemand trennt sich, niemand zieht aus. Alle vier leben fortan zusammen – eine vor allem für Marianne von Werefkin belastende Situation, und doch bleibt das Paar fast 20 Jahre zusammen. Die Kunst scheint der Kitt in dieser Beziehung gewesen sein.