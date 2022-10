Alexej Nawalny: "Putins Russland ist verdammt zum Krieg"

"Das Nachkriegs-Russland wird ebenso wie das Nach-Putin-Russland dazu verdammt sein, wieder kriegerisch und putinistisch zu werden", so der in Haft befindliche prominente Regime-Gegner Alexej Nawalny in einem Beitrag für die "Washington Post": "Das ist unvermeidlich, solange die gegenwärtige Form der Entwicklung des Landes beibehalten wird. Nur eine parlamentarische Republik kann das verhindern. Es ist der erste Schritt, um Russland zu einem guten Nachbarn zu machen, der hilft, Probleme zu lösen, anstatt sie zu schaffen."

"Russische Elite braucht klares Signal"

Nawalny forderte den Westen dazu auf, nicht den eigentlichen Grund für den Angriffskrieg auf die Ukraine aus den Augen zu verlieren: einen seiner Meinung nach "aggressiven imperialen Autoritarismus" Russlands. Der Westen müsse eindeutig klarmachen, dass Russland nur als "parlamentarische Demokratie" damit rechnen könne, wieder in die Weltgemeinschaft aufgenommen zu werden: "Das russische Volk ist natürlich frei, seinen eigenen Entwicklungsweg zu wählen. Aber den westlichen Ländern steht es frei, das Format ihrer Beziehungen zu Russland festzulegen, Sanktionen aufzuheben oder nicht aufzuheben und die Kriterien für solche Entscheidungen zu benennen. Das russische Volk und die russische Elite müssen nicht zu irgendetwas gezwungen werden. Sie brauchen ein klares Signal und eine Erklärung, warum eine solche Wahl die bessere ist."

Keinesfalls dürfe der Westen den "Fehler" seines "zynischen Vorgehens" in den neunziger Jahren wiederholen, als die Botschaft an die postsowjetische Elite gelautet habe: "Ihr könnt machen, was ihr wollt, Hauptsache, ihr passt auf eure Atomwaffen auf und versorgt uns mit Öl und Gas."

"Putins Fanclub in Ungarn"

Ihm sei durchaus klar, so Nawalny, dass eine parlamentarische Demokratie kein "Allheilmittel" ist und es Beispiele dafür gibt, dass sie nicht vor allen Unbilden schützt: "Natürlich bietet auch eine parlamentarische Republik keine 100-prozentige Garantie. Es könnte durchaus sein, dass wir den Übergang zum Autoritarismus des parlamentarischen Indiens erleben. Nach der Machtübernahme wurde die parlamentarische Türkei in eine präsidentielle umgewandelt. Der Kern von Putins europäischem Fanclub sitzt paradoxerweise im parlamentarischen Ungarn." Dennoch sei es bei dieser Regierungsform unwahrscheinlich, dass sich die Macht in den Händen einer Person so "total" konzentriere wie in Putins Fall.

Ein historischer Vergleich über die vergangenen dreißig Jahre zeige, dass die Länder der ehemaligen Sowjetunion, die sich für den Parlamentarismus entschieden hätten am Besten dastünden, etwa das Baltikum. Präsidentielle Systeme wie die Ukraine, Moldawien und Georgien hätten deutlich mehr Probleme, und am schlimmsten seien die Zustände in autoritären Staaten wie in Zentralasien, Belarus und Russland selbst.

Ständig neue Strafen

"Der Krieg mit der Ukraine wurde natürlich von Putin begonnen und geführt, um seine innenpolitischen Probleme zu lösen", meint Nawalny: "Aber die wirkliche Kriegspartei ist die gesamte Elite und das Machtsystem selbst, das ein sich endlos selbst reproduzierender russischer Autoritarismus imperialer Art ist."

Der Regime-Kritiker erhält während er einsitzt ständig neue Haftstrafen und -verschärfungen: Zuletzt bekam er zwölf Tage, weil er die "Teilmobilisierung" kritisiert hatte, zuvor drei Tage, weil er den obersten Knopf seiner Gefängniskleidung nicht geschlossen hatte. Fünf Tage musste er in eine "Strafzelle", weil er beim Gang durch einen Flug die Arme nicht hinter dem Rücken verschränkt hatte.

Bei den Wettbüros steht Alexej Nawalny ganz oben auf den Listen als Kandidat für den Friedensnobelpreis. Außer ihm darf sich demnach Klimaschützerin Greta Thunberg Chancen ausrechnen, sowie die Weltgesundheitsorganisation und die UNO-Flüchtlingshilfe.

"Einer muss fallen"

Unterdessen wird die Sprache russischer Politologen immer radikaler. So sagte der Experte Oleksiy Nezhivoy den kremlnahen "VN-News": Als Ergebnis dieses Konflikts muss einer fallen: Russland, Amerika oder Europa. Es wird keine Verhandlungen mit der Ukraine geben, solange Amerika und Großbritannien die Ukraine regieren. (...) Wie auch immer, diese ganze Situation wird auf Kosten von irgendjemandem gelöst werden. Auf Kosten der Europäischen Union zum Beispiel. Wenn Russland zusammenbricht, ist es auch nicht gerade schlecht für sie."

In der im Ausland erscheinenden "Moscow Times" schreibt Kommentator Alexander Kynew über die Annexion besetzter Gebiete durch Russland: "Sich so zu verhalten bedeutet, überhaupt nicht an die Zukunft zu denken, nicht einmal einen halben Schritt nach vorne zu schauen. Das bedeutet, eine sehr starke Versuchung zu schaffen, den Kampf um die Unabhängigkeit der Regionen innerhalb Russlands selbst zu intensivieren."

"Das Problem ist, dass alles eine Illusion ist"

Kynew nennt Putins Politik der Annexionen illusionär: "Versucht man eine Erklärung für das Abenteuer zu finden, dann können wir von einem rein psychologischen Hintergrund ausgehen. Entweder ist das demonstrativer Starrsinn, um jemandem Angst zu machen. Oder es ist der Versuch, ein symbolisches Ergebnis der Spezialoperation sicherzustellen, weil in all dieser Zeit sowieso niemand so genau erklärt hat, wie diese Aktion enden sollte. Oder beides. Vielleicht hoffen die Behörden, dass das imaginäre Ergebnis in den Augen der imaginären Anhänger der Spezialoperation (in Wirklichkeit hat die Bevölkerung all das einfach ertragen und darauf gewartet, dass alles endet) als imaginärer Sieg wahrgenommen wird. Das Problem ist, dass alles eine Illusion ist."