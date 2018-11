Alexander McQueens Kollektionen sind ein blutiger Aufschrei

Eine Kollektion wie ein blutiger Aufschrei: Der Schmerz trug Kleider, die gefüttert waren mit Haaren und rotem Taft -als sähe man auf Fleisch und Blut, sagte Isabella Blow, die britische Modeexzentrikerin, die Gönnerin, der Fan, die Freundin, Issy, mit der er sich später überwarf.

Ein Saboteur der Tradition - Alexander McQueen stieß ab oder er entflammte. Models wankten über den Laufsteg, die Stoffe zerschlitzt, zerrissen über den Brüsten, mit farbigen Linsen, die die Augen stechend, taub oder tot aussehen ließen, wie Aliens. Wir sahen aus wie aus der Hecke gestolpert, erzählt ein Model im Film. Sie sahen aus wie vergewaltigt.

Mode, die an den Völkermord in Bosnien erinnert

"Highland Rape" hieß die Show von 1995: Sie sollte an den Völkermord in Bosnien erinnern, aber sie speiste sich auch aus der Familienabstammung der McQueens von den schottischen Jakobiten und ihren blutigen Aufständen gegen England. Kleider also wie Bekenntnisse –die der Schulabbrecher aus dem Londoner East End, der Cockney-Proll, wie sein Ex-Freund sagt, in die Modewelt schleuderte: pure Emotion. Und es war ein Missverständnis: denn McQueen wollte Frauen nicht wie Opfer aussehen lassen, sondern sie stark machen. Er hatte als Achtjähriger zusehen müssen, wie seine Schwester von ihrem Mann gewürgt wurde. Er selbst wurde von eben diesem Schwager sexuell missbraucht. Die von Reifen überrollten Stoffe, die riesigen urtierartigen Schmuck-Korsette waren Vision, Panzer, Amulett in einem. Keine Shows für die gemütliche Lunchtime, wie er selbst sagte: