Wie Alexander Kluge Russland als fremden Kosmos erkundet

Extravaganz des russischen Ideenreichtums

Spätestens mit dem sogenannten "Großen Terror" unter Stalin werden alle wissen, welches Wesen sich mit der Zentrale verbindet. Die "Zentrale" ist ohnehin für das Verständnis russischer Verhältnisse von enormer Bedeutung. Genauso wie der Kosmos und die Kosmologie – die Erkundung des Weltalls ist in Russland keineswegs vorrangig aus strategischen Gründen wichtig, sondern eine weltanschauliche Grundlage für die Kultur. Weitere Ecksteine russischer Realität und somit von Kluges Buch sind der Zirkus, die Zeit, die Eisenbahn, Hitler, Napoleon – "Der Blick des Beutemachers auf die Landkarte/Prinzip Abstraktion" nennt sich ein Kapitel – oder Ikonen und Elektrizität.

Durch das Viele und Unverbundene, das auf den Buchseiten nebeneinander existiert, gleichzeitig angeschlossen an früher, jetzt, oben und unten entstehen immer neue Vexierbilder Russlands, die sich am Ende vielleicht doch auf diese eine Lesart festlegen lassen: Alexander Kluges "Russland-Kontainer", der sich nicht englisch mit "C", sondern russisch mit "K" schreibt, elektrifiziert seine Leser*innen geradezu mit der Energie des extravaganten, kühnen russischen Ideenreichtums, dem visionären Denken der Avantgarde, einem schwärmerischen russischen Universalismus und dem Elan der Emanzipations- und Erneuerungsbewegung, den die Revolution freigesetzt hatte.

Die Sammlung als Roman

Ganz am Anfang des Buches fragt der Autor: "Gibt es in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts einen Utopie-Horizont?" Die Antwort flirrt zwischen den Fragmenten im Russland-Kontainer. Kluge schreibt: "Jede Wirklichkeit auf Erden wird erst noch hergestellt werden aus der Fülle an Möglichkeiten. Das ist in disruptiver Umwelt ein Trost." An diese Fülle von Möglichkeiten knüpft Kluge an. Mit allen Mitteln der Kunst. Texte wechseln ab mit Tagebucheinträgen, persönlichen Erinnerungen etwa an die ersten Russen in Halberstadt, die der Autor nach Ende des Zweiten Weltkriegs als 13-Jähriger erlebte, Abbildungen, russischen Begriffsklärungen, Fotos, Filmstills oder QR-Codes für die Filme des Autor und der russischen Avantgardisten.

"Auf die Frage, warum ich keine Romane schreibe, erwidere ich: Was ich schreibe, sind Romane", heißt es im Buch. "Romane sind ihrem Prinzip nach Sammlungen. [...] Zu Sammlungen geworden, verlangen sie nach Fortsetzung. Insofern hat das Poetische den Charakter einer Baustelle." Entsprechend anregend ist die Lektüre, sie überrascht, fordert heraus, spornt an und elektrifiziert uns mit einer ungemeinen Aufbruchsstimmung. Das Freie und Ungebundene in der russischen Kultur hat vielen europäischen Ideen zu einem folgenreichen Durchbruch verholfen. Faszinierend, hier poetisch die Spur aufzunehmen.

"Russland-Kontainer" von Alexander Kluge ist im Suhrkamp Verlag erschienen.