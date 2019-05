Halberstadt, 25. April 1945

Kluge überlebte den Luftangriff auf Halberstadt im April 1945 als Dreizehnjähriger: "Eine Bombe ist etwas Rätselhaftes, so ein Konzentrat, das Ihnen auf den Kopf fällt im Krieg, auch jetzt in Syrien, das ist ja nicht bloß 2.Weltkrieg. Als Kinder kamen wir aus der Schule – eine Bombe ist gefallen, also müssen wir den Bombenkrater besichtigen. Und einen Tag später ist da lauter Gras gewachsen. So viele Mineralien von unten nach oben kann kein Pflug heben wie eine Bombe. Jetzt haben Sie die andere Seite der Bombe, die ist plötzlich für die Pflanzen was sehr Gutes. Also mich irritiert das ganz stark."