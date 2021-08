Passionierter Autoren-Verleger: Alexander Fest verlässt Rowohlt

Daniel Kehlmann hält auf ihn ebenso große Stücke wie Heinz Strunk, der mit seinem neuen Roman "Es ist immer so schön mit dir" auf Platz 8 der Spiegel-Bestsellerliste steht. Martin Mosebach und Botho Strauß verließen den Münchner Carl Hanser Verlag in Richtung Hamburg, Martin Walser kehrte seinem langjährigen Verlag Suhrkamp den Rücken, weil Alexander Fest dort bei Rowohlt saß: Der heute 61-jährige ist ein Autoren-Verleger alten Schlags, ebenso distinguiert wie elegant.

Verleger von Jonathan Franzen und Wolfgang Büscher

Der Sohn des einstigen Mitherausgebers der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Joachim Fest, begann seine Laufbahn 1986 als Lektor im Deutschen Taschenbuch Verlag. 1991 wechselte er zum Siedler Verlag nach Berlin, wo er von 1992 an Cheflektor war. 1996 wagte Alexander Fest eine eigene Verlagsgründung in Berlin und rief unter dem Dach von S. Fischer den Alexander Fest Verlag ins Leben, in dem er unter anderem die Schriften des von seinem Vater bereits verehrten Zeichners Horst Janssen publizierte, aber auch die von Joachim Fest verfasste Biografie Albert Speers 1999.

2002 erfolgte dann der Wechsel zu Rowohlt (damals noch mit Sitz in Reinbek bei Hamburg) als dessen verlegerischer Geschäftsführer. Viele große internationale Autoren – unter ihnen Jonathan Franzen, Jeffrey Eugenides, Denis Johnson, Georg Klein und Wolfgang Büscher – folgen ihm dorthin. Der Holtzbrinck-Konzern, zu dem Rowohlt gehört, würdigt Fest heute in einer Mitteilung zu seinem Weggang mit den Worten: "In seiner Zeit als verlegerischer Geschäftsführer hat er bedeutende deutschsprachige wie internationale Autorinnen und Autoren für Rowohlt gewinnen können und damit das literarische Profil des Verlages maßgeblich erweitert. Nach seinem Rückzug aus dem Tagesgeschäft 2014 blieb Alexander Fest als Editor-at-Large dem Verlag und seinen Autoren weiterhin eng verbunden."

Verleger und Wanderer

Alexander Lorbeer, CEO der Holtzbrinck Buchverlage, ergänzt: "Ich bedauere und respektiere Alexander Fests persönliche Entscheidung. Auch wenn er dem Verlag noch bis Anfang nächsten Jahres verbunden sein wird, möchte ich ihm schon heute unseren großen, besonderen Dank aussprechen für seine langjährigen, außergewöhnlichen Verdienste um das Haus Rowohlt und die Holtzbrinck Buchverlage. Ich wünsche Alexander Fest auch bei seinen neuen Aktivitäten viel Erfolg."

Wohin es Alexander Fest zieht, bleibt offen. Auf dem traditionellen Rowohlt-Fest zur Buchmesse in der Frankfurter Schirn pflegte Fest dort in der Rotunde zu erzählen, dass es für ihn nach der aufreibenden Buchmessen-Woche nichts Schöneres gebe als einige Tage allein zu wandern. Die Wanderstiefel habe er stets dabei. Vielleicht macht er es ja seinem Autor Wolfgang Büscher ("Berlin – Moskau", "Deutschland. Eine Reise") nach und macht sich auf, die Welt zu Fuß zu erkunden.