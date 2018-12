Alex Katz im Museum Brandhorst in München

Wer Alex Katz noch vor ein paar Jahren erlebt hat, gewinnt heute zunächst einmal den Eindruck, es hätte sich in der Zwischenzeit nicht allzu viel verändert. Man erlebt Katz mit schwarzer Lederjacke und einem Lächeln in diesem mehr als markanten Gesicht, das nichts weniger ist als charmant. Immerhin mittlerweile 91 Jahre alt, scheint er über ungebrochene, schier unerschütterliche Vitalität zu verfügen. Aber der Jetlag hat ihm doch zu schaffen gemacht. Alex Katz ist nur kurz bei der Pressekonferenz anwesend und dann auch schon wieder weg. Die geplante Führung mit ihm muss kurzfristig entfallen. Zumindest hat er einen Satz gesagt, der seinen ganzen Humor und die Bescheidenheit eines großen Künstlers signalisiert: Auf die Frage, weshalb er denn die beschwerliche lange Reise von New York ins Münchner Museum Brandhorst angetreten hat, um seine aktuelle Ausstellung zu sehen, sagt er nur: "I was curious to see what the paintings look like".

Der Augenblick, auf Leinwand gebannt

Immer wieder wird Alex Katz, geboren 1927 als Sohn russisch-jüdischer Einwanderer in Brooklyn, New York als Vorläufer der Pop Art gehandelt. Dabei ist er weit mehr von den jungen Literaten der Kunstszene im New York der 50er Jahre wie John Ashbury oder Frank O'Hara geprägt – viel stärker als durch seine großen Pop-Art-Kollegen Andy Warhol, Robert Rauschenberg oder Larry Rivers. Diese erste Generation der New York School beeinflusste sich unablässig gegenseitig. Dichter, Maler, eine Avantgarde, die vor dem Hintergrund des Aufkommens neuer Medien wild entschlossen war, das Absolute im Augenblick zu formulieren.

Seitdem malt Katz das, was er "the immediate present" nennt, den unmittelbaren Augenblick. Oft und immer wieder hat er dabei die Figuren seiner unmittelbaren Umgebung porträtiert, den Tänzer Paul Taylor, Freunde, das Downtown-Milieu in New York. Und vor allem seine Frau Ada. Ihr Portrait erscheint allein vierzehn mal in dieser großartigen Ausstellung im Museum Brandhorst, die insgesamt an die neunzig Schlüsselwerke aus rund siebzig Jahren zeigt, von den 50ern bis heute.