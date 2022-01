Alec Baldwin verteidigt sich gegen Vorwürfe: "Alles Lüge"

Ein Auftritt, der für Schlagzeilen sorgte: Schauspieler Alec Baldwin sitzt im Auto und zeichnet ein Instagram-Video auf, in dem er sich gegen Kritik der "New York Post" an ihm wehrt. Das aggressive Boulevardblatt, das zum Medienimperium von Rupert Murdoch gehört, hatte am vergangenen Freitag getitelt: "Warum ist Alec nicht behilflich? Er hält Handy-Daten zur Aufklärung des Todesfalls zurück". Es geht darum herauszufinden, warum die Kamerafrau Halyna Hutchins durch Schusswaffengebrauch beim Dreh zum Western "Rust" am 21. Oktober 2021 zu Tode kam und der Regisseur Joel Souza verletzt wurde. Hauptdarsteller Baldwin hatte bestritten, die Film-Waffe überhaupt abgedrückt zu haben, mit der er direkt auf die Kamera zielte. Wie sich herausstellte, war der Revolver aus bisher unbekannten Gründen scharf geladen.

"Sie können nicht einfach im Handy herumwühlen"

Unter Berufung auf Sicherheitskreise schrieb die Zeitung nun, Baldwin lehne es ab, sein Smartphone auslesen zu lassen. Der Sheriff von Santa Fé hatte Mitte Dezember einen entsprechenden Antrag gestellt. Es sei "Blödsinn und eine Lüge", so der Schauspieler, dass er sich verweigere. Es gehe vielmehr darum, dass Behörden aus zwei US-Staaten Forderungen gestellt hätten, weshalb die Zuständigkeiten geordnet werden müssten. Außerdem sei zu klären, was genau die Ermittler in seinem Handy suchten: "Sie können nicht einfach darin herumwühlen und deine Fotos, deine Liebesbriefe an deine Frau ansehen. Wir arbeiten 1000-prozentig mit ihnen zusammen."

"Beunruhigt" will er nicht sein

Im Übrigen regte sich Baldwin darüber auf, dass die "New York Post" an dem Tag, an dem der Hollywoodstar Sidney Poitier starb, mit einem "anderen Thema" aufmachte: "Der beste und einzige Weg, dem Tod von Hutchins gerecht zu werden, ist die Wahrheit darüber herauszufinden. Das ist das, wofür ich mich einsetze, was ich fordere und worauf ich bestehe, dass die damit befassten Behörden alles tun, was in ihrer Macht steht, um zu ermitteln, was tatsächlich passierte. Das ist alles, worauf es ankommt. Die Unterstellung, ich würde mich dem verweigern, ist eine Lüge." Beunruhigt über die Unterstellungen sei er jedoch nicht, so Baldwin.

Gleichzeitig verdächtigte er die "New York Post", gemeinsame Sache mit "Rechten" zu machen, die "Hass predigten" und erwähnte das Blatt in einem Atemzug mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021.

Nach Informationen der Zeitung "USA Today" wollen die Polizeibehörden laut Durchsuchungsantrag Baldwins Handy "forensisch" auslesen und Textnachrichten, Anruflisten, Bilder, Videos und sämtliche weiteren Informationen im Zusammenhang mit dem "Rust"-Dreh sicherstellen.