"Alcina" betört und befremdet bei den Pfingstfestspielen

Basierend auf Ariosts Ritterepos "Orlando furioso" greift Händels Oper ebenso tief in archaische Zauberwelten wie in jene menschlichen Abgründe, in denen sich Begierden mit Sehnsüchten und Eifersucht mit Gewaltphantasien paaren. Und so sieht man in der Salzburger Inszenierung des italienischen Regisseurs Damiano Michieletto, die in einer Art Hotellobby spielt, hinter halbdurchsichtigem Spiegelglas in all das, was sich im Unterbewussten von Alcinas Zauberinsel abspielt und damit auch in jene Welt, in der die verzauberten Exlover Alcinas als Lemuren ihrer selbst auf ihre Befreiung hoffen.

Ein Fest der Stimmen

Getragen vom barocken Atem des Dirigenten Gianluca Capuano und der Klangkunst der historischen Instrumente seines Orchester ist Cecilia Bartoli natürlich einer der Fixsterne dieser außergewöhnlichen Produktion. Ihre Stimme trillert sich mit warmer Kraft noch in jede Kantilene, vergeht in Trauer und Verletzlichkeit der liebeswunden Zauberin und scheut doch zugleich vor keiner hasserfüllten Schärfe zurück. Doch umgeben von einem großartigen Ensemble, das noch jede Arie dieser Nummernoper zu einem Genuss macht, steht an Bartolis Seite der ihr ebenbürtige Countertenor Phillipe Jarroussky, der seine glockenhelle Stimme in traumhaften Bögen zu höchsten Höhen zu jubeln weiß, sodass sie einen zugleich befremdet und betört. Und so ist diese Salzburger Alcina vor allem auch eins: ein Fest der Stimmen.

