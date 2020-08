Albumtipp: Kathleen Edwards’ Ode an die Freiheit

Seit ihrem Debütalbum 2003 war die kanadische Songwriterin Kathleen Edwards eine der interessantesten Künstlerinnen der alternativen Country-Szene – von Kritikern gelobt, vom Publikum geliebt, ständig auf Tournee oder im Aufnahmestudio. Nachdem sie mit ihrem vierten Album "Voyager" erstmals die amerikanischen Top 40 geknackt hat, zog sie sich 2014 völlig aus dem Musikgeschäft und der Öffentlichkeit zurück. Jetzt ist Kathlen Edwards nach sechs Jahren Pause wieder da. Ihr neues Album heißt bezeichnenderweise "Total Freedom".

Von der Bühne ins Kaffeehaus und wieder zurück

Sogar ihrem Hund hat Kathleen Edwards auf ihrem neuen Album ein Lied gewidmet. Sie berichtet, wie sie ihn von der Straße aufgelesen und er sie vorm Absturz in den Alkohol bewahrt hat – und wie sie ihn vor kurzem begraben musste. Auf ihrem neuen, ihrem fünften Album kehrt Kathleen Edwards ihr Innerstes nach außen, erzählt schnörkellos und direkt von ihren Erlebnissen und Gefühlen und setzt musikalisch auf ganz auf zeitgenössischen Country-Klänge ohne große Experimente. Der Weg zu diesem Album war eigentlich ein sechs Jahre dauernder Umweg. 2014 fühlte sich Edwards so ausgelaugt vom ständigen Touren und vom Druck, immer neue Songs schreiben zu müssen, das sie komplett aus ihrem Leben als Musikerin ausstieg. Sie zog nach Kanada in ihre Heimatstadt Stittsville, macht dort ein Cafè auf, dass sie mit viel Selbstironie "Quitters" ("Drückeberger") nannte, und stellte ihre Gitarre für lange Zeit einfach in die Ecke. Inzwischen hat sie öffentlich gemacht, dass bei ihr damals eine schwere Depression diagnostiziert wurde. Erst als ihre Kollegin Maren Morris sie 2019 überreden konnte, gemeinsam einen Song zu schreiben, kam die Kreativität wieder zurück und Edwards fing an, ihre Vergangenheit in Liedtexten aufzuarbeiten.