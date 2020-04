Neues pauT-Album: So klingt ein kosmisches Genie

21. Juli 1969: Neil Armstrong betritt den Mond. 21. Juli 19hundertirgendwann in den Achtzigern: Paul Schreier alias pauT betritt qua Geburt die Erde. "Und vergangenes Jahr, am 21. Juli 2019, zum 50-jährigen Jubiläum der Mondlandung, ist die erste Single vom 'welTraumkaTzen'-Album, nämlich 'Mooncherry', rausgekommen. So schließt sich für mich jetzt dieser Weltraumkreis“, sagt pauT über diese anscheinend runde Sache.

Das Album 'welTraumkaTzen' ist eine musikalische Verneigung vor den Vertretern des Space Age of Pop. Allen voran den Beatles, erklärt pauT selbst: "Wenn ich diese Bilder sehe von den Beatles in den 60ern, ist es immer noch genau das, was ich machen will." Und tatsächlich ist der Hunger des austriakischen Space-Trippers pauT nach 60s und Psychedelic unüberhörbar. Auch textlich. Zum Beispiel im Song 'Käsemond und Sternenpizza'. Darin heißt es: "Ich hab auch Ur-Hunger nach der langen Reise. Ich hätte Bock auf Mondnudeln. Schau, da ist eine Katze. Eine Katze mit einer Pizza. Die schaut aus wie ein Mond."

Lichtjahre entfernt und surreal: Sound und Bilder zu Corona

Der Weltraum – unendliche Mondnudelberge. Aber eben auch unendlich viel Einsamkeit und Isolation. Moment, für diese Gefühle muss man nicht aufwändig zum Mond jetten – die gibt’s im Corona-Lockdown vor der eigenen Haustür. In einem sehr schönen Duett mit Ankathie Koi geht’s ums zwei kosmisch Verliebte, die durch Galaxien getrennt sind, aber trotzdem im Traum zueinander finden. Die Ankathie Koi wohnt am anderen Ende der Stadt, und irgendwie fühlt sich das genauso an, als sei sie 1000 Galaxien entfernt.

Noch so ein Titel, "Wo die Sterne Erdbeeren sind". Da sitzt David Bowie als Co-Pilot der pauT-schen Raumflotte mit an Bord. Freilich mit dem Sozialdistanz-erwünschten Sicherheitsabstand von 35 Erdbeeren oder umgerechnet einer halben Sternenpizza.