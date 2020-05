Grotesk und großartig – die Band Man Man jagt Träume

Begeisterte Mitmusiker hatte Honus Honus bald gefunden, aber mit den Studioaufnahmen war der Bandboss unzufrieden – alles zu kalt, zu steril. Also scheuchte er seine Band erstmal zum Lockerwerden auf die Bühne und nahm danach die Songs ein zweites Mal auf. Es hat sich gelohnt – die komplexen Arrangements klingen wie aus einem Guß. Ryan Kattners selbst brilliert am Piano, seine tiefe, etwas angeraute Stimme brummt uns stets auf die angenehmste Weise ins Ohr und er hat die Gabe, seine abgedrehten Texte in betörende Melodien zu verpacken, die er dann aber gerne auf die eine oder andere Weise entgleisen lässt. Bei Man Man fahren die Töne Achterbahn, die Rhythmen haben Schluckauf, die Metaphern laufen Amok – und dennoch entstehen dabei perfekte Popsongs.

Traumjagden und Sprachspiele

"Dream Hunting in the Valley of the In-Between" heißt das neue Album von Man Man – auf Deutsch "Die Jagd nach Träumen im Tal des Dazwischen". Und tatsächlich können einem die Songs des Albums wie Träume erscheinen mit ihrem Stop-and-Go, ihren ständigen Verwandlungen, ihrem Spiel mit Verführung und Abschreckung. Das ist Pop für Erwachsene – mit Frank Zappa und Freddie Mercury als Ahnvätern, mit der Dada-Bewegung als historischer Inspiration und mit einem seltsamen Faible für deutsche Sprache und Kultur. Wenn Ryan Kattner über einsame Jungs singt, dann schreibt er die "boys" im Songtitel wie den Künstler Joseph Beuys – und im Lied "Cloud Nein" wird die neun im Titel geschrieben wie das deutsche "nein" und auch der Text ist quasi eine einzige Verneinung. Dieser Anspielungsreichtum hebt die Musik von Man Man aus der Masse musikalischer Fließbandproduktionen heraus und macht "Dream Hunting in the Valley of the In-Between" nicht nur zum besten Album von Man Man in ihrer bisherigen Karriere, sondern auch zu einem der besten Pop- und Rockalben 2020.

"Dream Hunting in the Valley of the In-Between" von Man Man ist bei Sub Pop / Cargo erschienen.