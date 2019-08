"Sag mir, Mutter: Wie kannst du an etwas glauben, von dem du weißt, dass es nicht echt ist?" In dem Song "Faith" diskutiert Hanne Hukkelbergs lyrisches Ich mit ihrer Mutter über Religion. Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er – oder sie – Krankheit und Ungerechtigkeit zu? Die Mutter antwortet: "Ich glaube an meinen Gott, du hast deine Wissenschaft – wo ist da der Unterschied?"

Komponiert auf dem Klavier der Großmutter

Die beiden Parteien finden im Lauf des Songs nicht zueinander, der metaphorische Graben zwischen ihnen bleibt bestehen. Distanz – sowohl im ideologischen als auch im physischen und vor allem im emotionalen Sinn – und Sehnsucht sind wichtige Themen auf "Birthmark". Verlust hat Hukkelberg in ihrem Leben immer wieder erfahren müssen: Sie war in jüngeren Jahren Sängerin der einflussreichen Doom-Metal-Band Funeral, und zwei ihrer damaligen Bandkollegen haben mittlerweile Suizid begangen. Vor kurzem endete außerdem eine 17-jährige Beziehung. Die Songs auf "Birthmark" sind also von Erinnerungen an geliebte Menschen durchwirkt, und das auch auf eine handfeste Art und Weise: Sie wurden auf dem Klavier komponiert, das Hukkelberg von ihrer Großmutter geerbt hat.