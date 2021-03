Album von Piers Faccini: Warum man keins der Stücke missen will

Shapes of The Fall ist ein Album, das viele Überraschungen birgt und mal kleine Wendungen nimmt, manchmal aber auch von fast konventionellen Songs eine scharfe Kurve nach Nordafrika einschlägt. Mit kleinen Mitteln macht Faccini ein Album, in dem es scheint, als wären - nicht nur musikalische - Unterschiede geradezu dafür prädestiniert, eine insgesamt wohlklingende Einheit zu bilden.

Die Mutter ist Italienerin, der Vater Brite - Piers Faccini ist in London geboren, aber in Frankreich aufgewachsen. Seine erste Band gründete er wiederum in London, um später wieder zurück nach Frankreich zu ziehen.

Mit Jack Johnson auf Tour

Zu Beginn seiner Solokarriere war Piers Faccini zunächst mit dem Songwriter Jack Johnson auf Tour. Dann tat er sich mit dem erfolgreichen amerikanischen Musiker Ben Harper zusammen. Harper hat auch auf Shapes Of The Fall einen Gastauftritt, im selben Stück ist auch der marokkanische Musiker Abdelkebir Merchane zu hören. Das Stück heißt : All On Board!

Auch Piers Faccini singt gelegentlich ein bisschen arabisch, französisch, englisch oder auch italienisch. Die Sprache ist egal, Faccinis Stimme klingt immer warm und weich, manchmal auch etwas heiser.

Songwriter mit außergewöhnlicher Verbindung zu afrikanischer Musik

Die Verbindung zwischen klassischen Songwritern und afrikanischer Musik ist in der Popwelt eher selten zu hören. Piers Faccini ist allerdings schon lange fasziniert von afrikanischer und insbesondere westafrikanischer Musik und hat schon seit vielen Jahren mit aufregenden Mixturen von Sounds gearbeitet. Er hat mit Ballaké Sissoko und Ibrahim Maalouf aufgenommen und nun ist also Abdelkebir Merchane mit von der Partie, der außer Gesang auch verschiedene Instrumente beisteuert.

Meist beginnt Faccini einen Song geradezu minimalistisch. Die Stücke entwickeln sich allmählich, zusätzliche Instrumente tauchen auf, doch der Sound bleibt eher dezent. Manchmal übernimmt der anfangs kaum zu hörende afrikanische Einfluss ganz, oder Faccini löst ihn wieder auf. Und mitunter findet ein Song ein ganz anderes als das erwartete Ende. Überraschende Breaks innerhalb eines Songs dürfen auch sein.

Auch die schlichteren Songs nur mit Gitarre, Cello und Gesang tragen zu diesem in aller Gesamtheit tollen Album bei. Keines der Stücke möchte man missen. Sehr raffiniert ist dieses Album gemacht. Nicht nur, weil hier Kulturen selbstverständlich miteinander verschmelzen, sondern weil die Atmosphäre dieser Songs so ungewöhnlich ist,

Das Album von Piers Faccini erscheint auf Beating Drum und auf dem französischen Label No Format!.