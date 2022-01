Album von Elvis Costello: Inspirationsquelle Pubertät

Eine Rückkehr zum Rock früherer Alben

Musikalisch ist "The Boy Named If" genauso spannend wie seine Texte: Costello inszeniert die Stücke, die vorwiegend in den 60ern spielen, mit einer Mischung aus Beat, Rock´n´Roll und Blues. Rau, ruppig und kantig, aber trotzdem mit starken Melodien - ein bisschen wie auf seinen ersten Alben mit seiner Begleitband The Attractions, Ende der 70er. Ein Vergleich, mit dem Costello aber alles andere als glücklich ist: "Es wäre ein Leichtes, zu behaupten, diese Songs seien eine Rückkehr zum Rock früherer Alben. Das ist ein Kompliment, weil es bedeutet, dass sie gut waren." Allerdings glaube er nicht, dass er sie so schon mit 23 hinbekommen hätte. "Ich musste erst deutlich älter werden, um die Dinge so zu sehen, wie ich das heute tue." Außerdem habe die damalige Band nicht annähernd so gut gespielt, wie die aktuelle.

Nie stehenbleiben und immer etwas Neues probieren – ohne seine künstlerische Identität komplett über Bord zu werfen. Willkommen in der Welt von Elvis Costello, der mit "The Boy Named If" geballte Lebensweisheit serviert: Erwachsenwerden ist eine schwierige und oft auch gefährliche Sache.