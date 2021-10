Album vom Tony Bennett und Lady Gaga: Auch für Nicht-Jazzfans

Die Musicals der 30er Jahre waren anscheinend weniger bieder als man denkt. Diesen Eindruck erweckt zumindest "Love For Sale", der Titelsong des neuen Albums von Lady Gaga und Tony Bennett. Tatsächlich war der Song über Sex aus Sicht einer Prostituierten (aus dem Musical "The New Yorkers" von 1930) kaum zu hören gewesen. Wegen der darin geäußerten, positiven Sicht von käuflicher Liebe wurde der Song jahrzehntelang nicht gespielt von amerikanischen Radiosendern.

Jazzkünstler kannten und interpretierten "Love For Sale" natürlich trotzdem. Billie Holiday hat ihn ebenso gesungen wie Aretha Franklin, Chet Baker und Jamie Cullum. Tony Bennett selbst hat ihn 1957 schon einmal aufgenommen.

Insofern spricht einiges dafür, ein Tributalbum einzuspielen für Cole Porter (1891 – 1964) den Textdichter und Komponisten großartiger, unsterblicher Musicalsongs, der bereits zu Beginn der 30er Jahre mit "Anything Goes" das Motto der Postmoderne erfunden hat. Dieses Lied schaffte es zwar nicht in die Auswahl des Albums, dafür aber Jahrhundertsongs wie "Night And Day", "I Get A Kick Of You" und "I’ve Got You Under My Skin".

Lady Gaga jedenfalls hängt sich mächtig ins Zeug, um zu zeigen, was sie kann. Bei dem 95-jährigen Tony Bennett wurde vor einigen Jahren Alzheimer diagnostiziert. Wer weiß, wie oft er noch so lässig singen kann?