Album und Konzert: ABBA sind wieder da

Eine Auszeit nehmen - davon sprachen die Mitglieder der schwedischen Popgruppe ABBA, als sie 1982 das Ende ihrer Zusammenarbeit verkündeten. Fast 40 Jahre haben die die Fans darauf gewartet, dass Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Nun soll es wieder wahr werden.

Es gibt ein neues Album von ABBA. Zugleich wollen die schwedischen Musiker ein Konzert in London geben.

Wilde Spekulationen vorab

Bereits 2018 hatte die Band angekündigt, neue Titel veröffentlichen zu wollen. Von zwei Songs war zu Beginn die Rede ("I Still Have Faith In You" und "Don't Shut Me Down"), dann bestätigte Björn Ulvaeus in einem Interview der BBC, es gehe um gleich fünf Lieder.

In den vergangenen Wochen hatte nun das Twitter-Profil des Projekts "ABBA Voyage" für Spekulationen und Vorfreude gesorgt: Wiederholt legten Tweets nahe, dass am 02. September etwas zu erwarten sei. Zuletzt wurden die Hinweise immer konkreter – am 02. September um 17.45 Uhr britischer Zeit, hieß es am Tag selbst, gäbe es eine Ansage im Livestream.

Ein eignes Theater

Wohl noch nicht ganz reif zur Einweihung, aber auch nicht mehr in allzu weiter Ferne dürfte das Virtual-Reality-Projekt "ABBA Voyage" sein. Bereits vor fünf Jahren machten die ABBA-Stars Andeutungen auf eine geplante Show, bei denen ihre virtuellen Abbilder gemeinsam mit einer Live-Band auf der Bühne stehen sollten. Der "Times" zufolge soll dafür auf dem früheren Olympia-Gelände in der britischen Hauptstadt ein eigenes Theater mit 3.000 Plätzen entstehen.