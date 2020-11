So klingen Thelonious Monster im dritten Frühling

Gegründet haben sich Thelonious Monster 1984 im Dunstkreis der Red Hot Chili Peppers, allerdings haben sie trotz guter Alben und einiger legendärer Live-Auftritte deren kommerziellen Erfolg nie auch nur annähernd erreicht. Das lag wohl auch an den Drogenproblemen der Bandmitglieder und an einigen nicht besonders diplomatischen Interviews ihres Sängers Bob Forrest, die zu Zerwürfnissen mit ihren Plattenlabels führten. Nach langen Jahren mit vielen Pausen und wenigen sporadischen Live-Auftritten hat die Band jetzt das Album "Oh That Monster" vorgelegt, mit dem sie zu alter Klasse zurückfindet und endlich auch international Furore machen dürfte.

Wiedervereinigung fast in Originalbesetzung

Punk, Funk, Rock'n'Roll und Soul stehen beim Sound von Thelonious Monster Pate – nur der Jazz, an den viele bei dem an Piano-Ikone Thelonious Monk angelehnten Bandnamen denken dürften, bleibt außen vor. Allerdings beweisen die beiden Gitarristen Chris Handsome und Dix Denney in "Day After Day", dass sie nicht nur ihre Verstärker bis zum Anschlag aufreißen, sondern auch mit akustischen Gitarren ganz wunderbar grooven können. Neben Frontmann Bob Forrest und Schlagzeuger Pete Weiss waren sie schon 1984 bei der allerersten Bandbesetzung dabei, nur Bassist Martyn Lenoble ist erst Jahre später dazu gestoßen. Für Sänger Bob Forrest ist die Band eine Art Jungbrunnen – die Begeisterung seiner Mitmusiker erinnert ihn an die Anfangstage der Band: "Wir sind immer noch wütend, verletzt und verrückt genug, um über alles zu lachen. Und wir haben erst jetzt unser wahrscheinlich bestes Album gemacht. Dabei sind wir alle schon um die 60!"