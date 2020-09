Was Musik alles sein darf: Das neue Album der Flaming Lips

Platten der Flaming Lips sind meist opulent produziert, so auch hier. Zusätzlich zum Instrumentarium wie Saiten-, Blas- und elektronischen Instrumenten werden die Möglichkeiten des gesamtem Studios genutzt. Und auch die Geräusche dieser Welt, wie das Muhen von Kühen, werden liebevoll eingebaut. Wayne Coyne liebt Tiere und Blumen.

Aus dem All auf der Erde gelandet

American Head ist das 16. Studioalbum der Flaming Lips. Es klingt deutlich irdischer als andere Flaming Lips Platten, mit denen uns Wayne Coyne immer gern in den Weltraum mitgenommen hat. Diesmal taumeln wir im – nicht immer zarten – Schmelz der Erinnerung zurück in eine Jugend, ihre Erlebnisse, Freuden und Ängste. In die Macht der damaligen Drogen und in die Musik, die diese Jugend begleitet hat. Inspiriert von einer fiktionalen Geschichte, die sich Wayne Coyne ausgedacht und die er gemeinsam mit seinem musikalischen Mastermind Steve Drozd umgesetzt hat. Biografische Anteile hat diese Geschichte jedoch, wie den Überfall, den Coyne hier besingt, im Song "Mother Please Don't Be Sad".