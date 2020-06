Schwarze Faust: Sault und ihr Soundtrack zu Black Lives Matter

Wie immer, erschien auch das neue Album von Sault überraschend, ohne Ankündigung. Sault lieben das Geheimnis, aber sie beziehen Stellung! "Change is Happening" schreibt die Band, "We Are Focused". Über sich verraten sie auch nun ein bisschen etwas: "We as Black People and of Black Origin…".

Lange war es unbekannt , wer sich hinter der Band Sault verbirgt, die letztes Jahr zwei sehr beachtliche Alben quasi aus dem Nichts heraus veröffentlicht hat. Inzwischen wird anhand der Credits vermutet, dass hinter dem englischen Kollektiv u.a. Produzent Dean ‘Inflo’ Wynton Josiah und die Vokalistinnen Cleo Sol und Melisa Young alias Kid Sister stecken, die schon mit Kanye West gearbeitet haben.

Harte Fakten, sanfter Klang

"Untitled (Black is)" heißt das Album und natürlich ist es ein Statement: Eine nach oben gereckte, geballte Faust bebildert das schwarze Album-Cover von Sault. Auch jetzt changiert die Band – wie auf ihren beiden vorigen Alben – zwischen Soul, Afrofunk Trip Hop und Postpunk.