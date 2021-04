"The Dogs": Neues Album der Hohenpriester des Garagen-Rock

In Norwegen sind sie längst Kult – wegen ihres landesweit bekannten Frontmanns und ihrem einzigartigen Mix aus Garagen-Rock und Metal. Inzwischen gibt es Fans in ganz Europa und das neue Album "Post Mortem Portraits Of Loneliness" der "Dogs" kam auch in Deutschland raus.

Große Pläne, kleine Brötchen

Eigentlich sollte das vergangene Jahr der norwegischen Band den internationalen Durchbruch bringen. Neben Auftritten im eigenen Land und bei Festivals in ganz Europa war sogar eine Deutschlandtournee geplant – und für das nächste Album waren ein Studio und ein bekannter schwedischer Musikproduzent bereits fest gebucht. Doch dann kam die Corona-Pandemie: Alle Livegigs wurden gecancelt und die Studioaufnahmen in Schweden auf 2022 verschoben, denn der Produzent hatte sich das Virus eingefangen. "Und plötzlich war es Oktober und wir hatten kein Album für 2021", schreibt "The Dogs"-Sänger Kristopher Schau in einer Pressemitteilung. Also beschlossen die Musiker, sehr viel kleinere Brötchen zu backen, heuerten ihren Lieblingstontechniker an und funktionierten den eigenen Übungsraum zum Studio um. Aufgenommen wurden Songs, die der bekannte schwedische Produzent ausgemustert hatte und ein paar weitere, die die Musiker auf die Schnelle neu geschrieben hatten.

Schleifpapier in der Kehle

Bei einigen Songs des neuen Albums scheint der Sänger von "The Dogs" Schleifpapier statt Stimmbändern in der Kehle zu haben. Er kann aber nicht nur Heavy-Metal-Geröchel und Hardrock-Geschrei, sondern auch überraschend feinfühlig eine Ballade intonieren. Nicht zuletzt ihrem Sänger haben "The Dogs" ihre Popularität in Norwegen zu verdanken, denn Kristopher Schau ist nicht nur seit gut dreißig Jahren als Musiker und Songschreiber aktiv, er ist außerdem als Komiker und als Radio- und Fernsehmoderator bekannt, vor allem für seine zum Teil extremen Showideen. Einmal verbrachte er vor laufenden Fernsehkameras eine Woche in einem Schaufenster, versuchte dabei so ungesund wie möglich zu leben, nahm in sieben Tagen zehn Kilo zu und trieb seine Cholesterinwerte in Rekordhöhen.