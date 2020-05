Avantpop als Familienunternehmen: Aksak Maboul mit "Figures"

Ende der 1970er und zu Beginn der 1980er Jahre war die belgische Band Aksak Maboul die international bekannteste Band ihres Heimatlandes. Zwei bahnbrechende frühe Alben wurden in allen wichtigen Musikzeitschriften besprochen, ihre Mitgliedschaft in der europäischen Musikervereinigung Rock in Opposition machte sie zusätzlich bekannt. 1984 löste sich Aksak Maboul auf – Gründer Marc Hollander widmete sich seinem Label Crammed Discs. Seit 2014 gibt es Aksak Maboul wieder – zunächst erschienen Neuauflagen der ersten beiden Alben "Onze Danses Pour Combattre la Migraine" und "Un Peu de l'Âme des Bandits", dann wurden Aufnahmen für ein verschollenes drittes Album aus den Archiven geholt, klanglich aufpoliert und neu abgemischt, und schließlich wurde das "Ex-Futur Album" mit einer neu zusammengestellten Band auch live präsentiert. Krönung des Comebacks ist jetzt ein Doppelalbum mit neuen Studioaufnahmen: "Figures".

Vom Avantgarde-Projekt zum Familienunternehmen

Aksak Maboul – das war anfangs die Vision einer jungen Musikergeneration, die im Niemandsland zwischen Rock, Jazz und Klassik eine eigene Klangästhetik entwickeln wollte. Inzwischen ist es ein Familienunternehmen: Sängerin Veronique Vincent schreibt alle Texte, ihr Lebensgefährte Marc Hollander spielt Tasten- und Blasinstrumente, hat alles komponiert und das Album auch produziert. Die gemeinsame Tochter Faustine spielt Bass, singt und war Koproduzentin. Außerdem gehören noch Gitarrist Lucien Fraipont und Schlagzeuger Erik Heestermans fest zur Band. Bei "Figures" haben außerdem rund ein Dutzend Gäste mitgewirkt – neben jungen belgischen Musikern auch aus frühen Aksak Maboul-Besetzungen Fagottist Michel Berckmans und Fred Frith an Gitarre und Bratsche.