Hochzeitsmusik, Jazz und Pop: Neues Album des Kolektif Istanbul

Die Geschichte des Kolektif Istanbul beginnt 2005 mit einer Reise des französischen Bläsers Richard Laniepce an den Bosporus. Er will einen Einblick in türkische Musiktraditionen bekommen und eigentlich nur drei Monate bleiben. Geblieben ist er bis heute, weil ihn die Musikszene in Istanbul immer noch fasziniert. Bald nach seiner Ankunft versammelt er türkische Jazzer und Hochzeitsmusiker um sich und nennt den anfangs noch etwas ungeordneten Musikertreffpunkt schließlich "Kolektif Istanbul".

Erst Musikertreffpunkt, dann Band

Mehr als 20 Musiker sind zeitweise dabei, aber das dauernde Kommen und Gehen und die Koordination der vielen Termine wird auf Dauer zu schwierig. Inzwischen hat sich eine sechsköpfige Stammbesetzung herauskristallisiert mit Schlagzeug, Sousafon, Keyboards, Klarinette und Laniepce selbst an Saxofonen und anderen Holzblasinstrumenten.

Allerdings ist das Einbeziehen von Gästen nach wie vor eine gern gepflegte Tradition der Band, egal ob bei Liveauftritten oder im Studio. Auf dem neuen Album wirkt beispielsweise das klassisch angehauchte Brothers Trio an Geige, Bratsche und Cello mit, das dem Kolektif Istanbul dabei assistiert, das bekannteste Thema aus Edvard Griegs "Peer Gynt" in einen türkischen Tanz zu verwandeln.