„Ich werde nie erwachsen. Vor circa 20 Jahren da beschloss ich das Konzept des Schwachsinns. Bisschen stänkern, bisschen Stimmung, bisschen stören.“

Klar: Der Song „Das was Peter Pan sagt“ ist Wasser auf die Mühlen all derer, denen das Elektropop-Parolen-Trio Grossstadtgeflüster zu pubertär ist, ein ewiges Adoleszenz-Abgefeiere. Und dass das neue Album „Trips & Ticks“ mit einem Song namens "Feierabend" eröffnet wird, zahlt dann auch ordentlich ein auf den Ruf als Prokrastinationsrave-Partyband à la Deichkind. Grossstadtgeflüster: Man hasst sie oder man liebt sie.

„Das ist bei uns in der Realität auch so, auch wenn wir nicht Musik machen“, sagt Sängerin Jen Bender. „Ich geh übern Ku‘damm in Berlin, wildfremde Menschen rennen auf mich zu, umarmen mich oder alle rennen weg. Auch wenn Chris in die U-Bahn steigt: Entweder sie wird immer voller, oder alle rennen raus.“

Selbstermächtigung und das F-Wort

Im Kern geht es bei Grossstadtgeflüster um Selbstermächtigung, um das Sich-selber-gut-finden-dürfen. Auch deshalb ist das Trio vor allem in der queeren Community sehr beliebt. Regelmäßig stürmen Fans nach Konzerten zur Band und erzählen, dass ihnen Grossstadtgeflüster-Songs beim Coming Out geholfen haben.

„Dieses sich selber lost fühlen und Identität ist eben ein ganz großes Thema bei Menschen", sagt Jen Bender. "Ich habe kürzlich gelesen, dass hormonell das Gleiche passiert, wenn jemand an deine Identität ran will, wie wenn ein Bär vor dir steht im Stoffwechselprozess des Gehirns. Der gleiche Stressfaktor. Man will wegrennen. Ich fühl mich manchmal auch lost und spring dann auf und sag: Ok, meine Individualrevolution! Ich bin, was ich bin. Ich esse, was ich esse. Ich kucke, was ich kucke. Ich liebe, wen ich liebe.“