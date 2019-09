Albertina zeigt Albrecht Dürer als "Meister des ersten Blicks"

Alles da, fast alles, was man sich als Dürer-Liebhaber wünscht: die "Anbetung der Könige" aus den Uffizien, der Feldhase in seiner stummen, gelassenen Anmut, das weltberühmte "Rasenstück", in dem der Nürnberger Renaissance-Genius Gräser, Kräuter, Gänseblümchen in phänomenaler Detailgenauigkeit auf Aquarell gebannt hat.

Klaus Albrecht Schröder, Direktor der Albertina, steht vor just diesem "Rasenstück" und gerät ins Schwärmen angesichts der Dürerschen Meisterschaft: "Für mich ist die Aktualität des Albrecht Dürer ganz klar darin gegeben, dass er mit einer einzigartigen Vorurteilslosigkeit, mit einer Frische des ersten Blickes die Welt betrachtet. Ob er das selbst ist, wie er schon dem Verfall nahe ist, sein eigenes Geschlecht, seinen eigenen Körper beobachtet - was andere Künstler erst 400 Jahre später tun, aber dann nicht mit dieser Kompromisslosigkeit –, ob er ein Tier wie den Feldhasen, ein Haus, die atmosphärische Stimmung einer Landschaft einfängt: Immer ist es dieser 'erste Blick', den er auf die Phänomene wirft, etwa, wenn er vorurteilsfrei einen Schwarzen porträtiert, ohne Rassismus, ohne zu denunzieren, und sie ist umso erstaunlicher, diese kompromisslose Vorurteilslosigkeit, als er zugleich der virtuoseste Künstler ist, den wir uns vorstellen können – auch von Kopisten nie erreicht. Und er erhält sich aber immer die Frische des ersten Blickes."

Ein Dutzend Prunkgemälde

200 Werke zeigt die Schau in der Albertina. Den breitesten Raum nehmen Arbeiten auf Papier ein, aufbauend auf den selten gezeigten Beständen der Albertina selbst, die ja die weltweit größte und bedeutendste Dürer-Sammlung besitzt. Daneben gibt es Druckgraphiken von allerbester Qualität zu bestaunen – und ein Dutzend Prunkgemälde, die Leihgeber aus aller Welt zur Verfügung gestellt haben, vom "Prado" über das "British Museum" bis hin zum Nationalmuseum Lissabon.