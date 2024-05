Alles erfunden? Historiker entlarvt italienische Küche

Die italienische Küche ist für Grandi ein Krisenreflex

Dass da jemand Lust an der Polemik hat, ist kaum zu übersehen. Da bleibt keine Gelegenheit ungenutzt, um gegen die eigenen Landsleute zu sticheln, ihr volatiles Verhältnis zur historischen Wahrheit, den Fimmel fürs Regionale, fürs Handgemachte, die Bereitschaft, sich zur Projektionsfläche von Touristenträumen zu machen. Die Argumente sind scharf, der Ton ist schärfer. Und man kann sich schon fragen – ob man hier denn wirklich so "mit der Machete dreinschlagen" muss. Schließlich sind die Sünden, die hier infrage stehen, ja eher lässlich. Wenn der Gedanke an die alten Römer, den Käse noch aufregender macht – so what?

Aber Grandi geht es um mehr. Man könnte fast sagen: ums Ganze der italienischen Kultur. In der Küche sieht er einen Krisenreflex. Die Reaktion auf das jähe Ende des italienischen Wirtschaftswunders in den Siebzigern. Dort habe die "Erfindung der Vergangenheit und Tradition" ihren Ausgang genommen, "als Zufluchtsort und Rettungsanker in einer Welt, die zu kompetitiv und feindlich geworden war, um ihr mit Offenheit zu begegnen."

Und das ist der vielleicht wichtigste Punkt der Geschichte, die Grandi erzählt – einer, der so allgemein ist, dass er sich sicher nicht nur auf Italien beschränkt: In Traditionen, und kommen sie noch so sympathisch und regionaltypisch daher, lauern manchmal ziemlich regressive Momente. Gerade in Bayern wünscht man diesem Buch viele Leserinnen und Leser.

"Mythos Nationalgericht" von Alberto Grandi ist in der Übersetzung von Andrea Kunstmann bei Harper Collins erschienen.