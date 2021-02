Debütalbum von Albertine Sarges: Von Postpunk zu Pop und zurück

Albertine Sarges ist eine, die bis zum Lockdown eigentlich immer nur unterwegs war, auf Tour mit verschiedenen Musikern, noch lieber aber mit Musikerinnen wie Holly Herndon, der kalifornischen Klangkünstlerin, und der australischen Songwriterin Kat Frankie. Sie alle leben in Berlin, und Albertine Sarges singt und spielt bei ihren Kolleginnen Keyboard und Gitarre. Auch ein italienisches Synthie-Wave Projekt namens Ithaca hat sie gegründet und tritt dort in glitzernden Fummeln als Ossi Viola auf. Für die Musik, die nun unter ihrem eigenen Namen erscheint, hatte sie bereits 2017 eine eigene Band zusammengestellt: alles Frauen. Auch in ihren Texten geht es viel um Frauen und um Genderdiskussionen.

Diskursiv und "auch irgendwie bipolar"

Albertine Sarges sagt über ihre Songs, sie seien "auch irgendwie bipolar". Und echte, tiefe Freundschaft sei ebenfalls ein wichtiges Thema für sie. Im Song "Free Today" kommen Ausschnitte aus dem Buch "Living a Feminist Live" der queeren feministischen Autorin Sara Ahmed vor. Das Stück klingt weder belehrend noch betroffen, es klingt heiter, frech, lebendig und ein bisschen hippieesk – nicht nur wegen der Flöten.

Musikalisch lässt sich Albertine schwer festlegen, Vergleiche mit den Talking Heads und den Slits wurden genannt. Aber es ist mehr in ihrer Musik zu finden. Innerhalb eines Songs gibt es Stilbrüche, von experimentell zu Post-Punk und Rock bis hin zum leichten Pop. Mal singt sie, mal ist es beinahe Spoken Word.